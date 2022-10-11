Поиск недвижимости: как изменились приоритеты украинцев в выборе жилья — Finance.ua

Поиск недвижимости: как изменились приоритеты украинцев в выборе жилья Сегодня 17:01 — Недвижимость

Поиск недвижимости: как изменились приоритеты украинцев в выборе жилья

Рынок недвижимости в Украине в этом году претерпел критические изменения. На массовые переселения внутри страны — и граждан, и бизнес-структур, выезд украинцев за границу, разрушение и уничтожение недвижимого имущества российскими оккупантами, сфера недвижимости в стране отреагировала колебанием цен на аренду и покупку и изменением некоторых приоритетов в выборе жилья.

Перемещение в западном направлении Украины

До недавнего времени покупка или аренда квартиры в Киеве, Одессе, Днепре или Харькове были наиболее популярными позициями поиска жилья. С началом полномасштабной российско-украинской войны эта тенденция кардинально изменилась. В поиске недвижимости украинцы сместили свое внимание на западные регионы Украины. Во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Виннице, Черновцах, Ужгороде ожил массовый спрос на жилую недвижимость.

Скажем, квартира на берегу моря, откуда может назревать опасность вражеских нападений, по популярности уступает домику в Карпатах. А частные усадьбы в украинских селах, в основном считавшиеся вариантом для обустройства летних домов или дач, в связи с внутренней миграцией населения получили когда-то совершенно непрогнозируемую востребованность.

Также в этом вопросе важную роль играет пограничная зона. В областях Украины, граничащих с европейскими государствами, спрос на жилье заметно вырос. Это связано с тем, что в случае обострения боевых действий и переноса их в глубь страны будет возможность быстро пересечь границу.

Заселение сельских местностей

Поселки и села западной части Украины повысили свою актуальность до уровня пунктов длительного проживания. Здесь поселились сотни тысяч внутренне перемещенных украинцев. Более популярными стали большие дома. В трудные времена семьи, которые раньше жили отдельно, пытаются держаться вместе, ведь так внутренне перемещенные чувствуют себя безопаснее и легче адаптируются к новой среде.

В случае перебоев или полного отсутствия традиционных энергоресурсов, особенно в холодное время года, важен доступ к альтернативному отоплению (твердое топливо: дрова, уголь, брикеты) и воды (колодцы, скважины). Проживая в сельской или пригородной зонах эту потребность легче удовлетворить.

Наличие подвалов или укрытия

Кроме сравнительно безопасного расположения, при поиске жилья для украинцев сейчас крайне важны места, где можно спрятаться от воздушной угрозы. В домах старого жилого фонда клиенты присматриваются к подвалам: чтобы сухой, с двумя выходами.

В поисках жилья в новостройках интересуются, есть ли в доме подземный паркинг или где поблизости обустроены бомбоубежища.

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Расположение военных и стратегических объектов неподалеку

Военные части, заводы или электростанции, аэропорты, железнодорожные узлы и т. п. во время войны стали потенциальными объектами вражеских обстрелов. Соответственно, аренда или покупка недвижимости вблизи таких структур отпугивают потенциальных клиентов. Теперь их больше интересуют квартиры и дома, расположенные подальше от таких объектов.

Низкая застройка и этажность

Высокие застройки, особенно квартиры на последних этажах, пока клиенты склонны рассматривать как жилье повышенного риска. Частные усадьбы и низкие этажи многоквартирных домов — более безопасным жильем.

Приспособленность к инклюзии

Выбирая жилье, клиенты все чаще обращают внимание на наличие в доме пандусов — внешних и внутренних. Безбарьерный доступ к квартире, закрепленный в Украине на законодательном уровне, в частности важен для людей, пострадавших в российско-украинской войне.

Следовательно, из-за войны, а следовательно, усиленной потребности граждан в безопасности, в поиске недвижимости в Украине сформировались новые приоритеты. Что основное — изменилось географическое направление, где украинцы ищут недвижимость, наполняются людьми села, а среди первых требований при выборе жилья — наличие в доме укрытия.

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