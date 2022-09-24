Аренда жилья в Киеве: сколько стоят квартиры — Finance.ua
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Аренда жилья в Киеве: сколько стоят квартиры

Недвижимость
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В Киеве снова стал расти спрос на аренду жилья. Показатели поиска жилья в столице вернулись к довоенным и даже превысили их.
Аренда жилья в Киеве: сколько стоят квартиры
Как сообщают аналитики, согласно показателям bird, показатели спроса на аренду жилья в Киеве сейчас 120% по сравнению с периодом до 24 февраля.
Аренда жилья в Киеве: сколько стоят квартиры
Это связано с тем, что люди активно возвращаются в столицу и переезжают в Киев из других регионов. При этом цены сильно не выросли и повысилась аренда всего на 2 и 3-комнатные квартиры. Цены на аренду 1-комнатных квартир пока держатся на одном уровне.
Аренда жилья в Киеве: сколько стоят квартиры
Цена аренды 1-комнатной квартиры в Киеве до войны была около 13 тысяч гривен, в сентябре такую квартиру можно арендовать за 9 тысяч гривен.
Цена аренды 2-комнатной квартиры по сравнению с зимой значительно упала. В феврале арендодатели хотели около 21 тысячи гривен, сейчас за аренду такой квартиры просят 14 тысяч гривен.
Аренда жилья в Киеве: сколько стоят квартиры
Сильнее упали цены на аренду трехкомнатных квартир. До войны цена составляла около 46 тысяч гривен, в сентябре арендовать в столице такую квартиру можно за 20 тысяч гривен.
По материалам:
РБК-Україна
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