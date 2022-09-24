Аренда жилья в Киеве: сколько стоят квартиры — Finance.ua

Аренда жилья в Киеве: сколько стоят квартиры Вчера 16:00 — Недвижимость

В Киеве снова стал расти спрос на аренду жилья. Показатели поиска жилья в столице вернулись к довоенным и даже превысили их.

Как сообщают аналитики, согласно показателям bird, показатели спроса на аренду жилья в Киеве сейчас 120% по сравнению с периодом до 24 февраля.

Это связано с тем, что люди активно возвращаются в столицу и переезжают в Киев из других регионов. При этом цены сильно не выросли и повысилась аренда всего на 2 и 3-комнатные квартиры. Цены на аренду 1-комнатных квартир пока держатся на одном уровне.

Цена аренды 1-комнатной квартиры в Киеве до войны была около 13 тысяч гривен, в сентябре такую квартиру можно арендовать за 9 тысяч гривен.

Цена аренды 2-комнатной квартиры по сравнению с зимой значительно упала. В феврале арендодатели хотели около 21 тысячи гривен, сейчас за аренду такой квартиры просят 14 тысяч гривен.

Сильнее упали цены на аренду трехкомнатных квартир. До войны цена составляла около 46 тысяч гривен, в сентябре арендовать в столице такую квартиру можно за 20 тысяч гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.