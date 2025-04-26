Признание гражданина Украины недееспособным за границей: как это действует — Finance.ua

Признание гражданина Украины недееспособным за границей: как это действует Сегодня 17:02 — Личные финансы

Признание гражданина Украины недееспособным за границей: как это действует

Признание человека недееспособным — это важное юридическое решение, имеющее серьезные последствия. Когда речь идет о гражданине Украины, который находится за границей, вопрос усложняется международными аспектами и законодательством другого государства, поэтому следует знать об особенностях такой процедуры.

Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Прежде всего, следует различать два ключевых понятия:

Правоспособность — способность иметь гражданские права и обязанности, которая возникает с момента рождения и продолжается до смерти и не зависит от возраста, пола, физического или умственного развития человека;

Дееспособность — способность самостоятельно приобретать права и нести юридическую ответственность, которая зависит от адекватной оценки человеком окружающей действительности, то есть от его умственного состояния.

Поэтому в законодательстве существует более низкий предел возраста, с которого человек становится полностью дееспособным.

Признание человека недееспособным — это довольно сложная юридическая процедура, однако иногда необходима, в частности, когда речь идет о болезни, старости или психических расстройствах.

Согласно Закону Украины «О международном частном праве»:

Правоспособность и дееспособность физического лица определяются его личным законом (т.е. законом страны, гражданином которой является человек);

В случае правовых действий или обязательств из-за причинения вреда может применяться закон государства, где произошли эти действия.

Следует отметить, что основания и правовые последствия признания недееспособности или ограничения гражданской дееспособности физического лица также регулируется личным законом лица, то есть украинским, если речь идет о гражданине Украины.

Если гражданин Украины проживает за границей, то в таком случае применяются положения двусторонних международных договоров. Именно эти договоры определяют, кто имеет право рассматривать дело и каким образом оно решится.

Если человек утратил способность действовать самостоятельно за границей, а вы являетесь его родственником или опекуном, вам нужно:

Выяснить, какие международные договоры подписаны между Украиной и страной, в которой находится лицо;

Обратиться в суд Украины (если есть основания) или следить за действиями иностранного суда;

Сохраняйте документы и соблюдайте сроки (3 месяца на ответ суда — критические).

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