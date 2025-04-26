Признание гражданина Украины недееспособным за границей: как это действует — Finance.ua

Признание гражданина Украины недееспособным за границей: как это действует
Признание человека недееспособным — это важное юридическое решение, имеющее серьезные последствия. Когда речь идет о гражданине Украины, который находится за границей, вопрос усложняется международными аспектами и законодательством другого государства, поэтому следует знать об особенностях такой процедуры.
Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Министерства юстиции.
Прежде всего, следует различать два ключевых понятия:
- Правоспособность — способность иметь гражданские права и обязанности, которая возникает с момента рождения и продолжается до смерти и не зависит от возраста, пола, физического или умственного развития человека;
- Дееспособность — способность самостоятельно приобретать права и нести юридическую ответственность, которая зависит от адекватной оценки человеком окружающей действительности, то есть от его умственного состояния.
Поэтому в законодательстве существует более низкий предел возраста, с которого человек становится полностью дееспособным.
Признание человека недееспособным — это довольно сложная юридическая процедура, однако иногда необходима, в частности, когда речь идет о болезни, старости или психических расстройствах.
Согласно Закону Украины «О международном частном праве»:
- Правоспособность и дееспособность физического лица определяются его личным законом (т.е. законом страны, гражданином которой является человек);
- В случае правовых действий или обязательств из-за причинения вреда может применяться закон государства, где произошли эти действия.
Следует отметить, что основания и правовые последствия признания недееспособности или ограничения гражданской дееспособности физического лица также регулируется личным законом лица, то есть украинским, если речь идет о гражданине Украины.
Если гражданин Украины проживает за границей, то в таком случае применяются положения двусторонних международных договоров. Именно эти договоры определяют, кто имеет право рассматривать дело и каким образом оно решится.
Если человек утратил способность действовать самостоятельно за границей, а вы являетесь его родственником или опекуном, вам нужно:
- Выяснить, какие международные договоры подписаны между Украиной и страной, в которой находится лицо;
- Обратиться в суд Украины (если есть основания) или следить за действиями иностранного суда;
- Сохраняйте документы и соблюдайте сроки (3 месяца на ответ суда — критические).
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