Приватизация: победитель аукциона покупает имущество института в Тернополе за 30 миллионов — Finance.ua
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Приватизация: победитель аукциона покупает имущество института в Тернополе за 30 миллионов

Фондовый рынок
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Приватизация: победитель аукциона покупает имущество института в Тернополе за 30 миллионов
Приватизация: победитель аукциона покупает имущество института в Тернополе за 30 миллионов
20 августа прошел онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия «Тернопольский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства».
Об этом сообщил ФГИУ.
За право собственности на актив соревновались 14 инвесторов, цена выросла в 9,3 раза: со стартовых — 3 061 278, 29 гривен до победных — 28 483 000,00 гривен.
Покупатель дополнительно уплатит 5 696 600,00 млн гривен НДС. Поэтому общий экономический эффект может составить 34 179 600,00 гривен.
В собственность нового инвестора перейдет единый имущественный комплекс, расположенный в центральной части Тернополя. Объект включает в себя инженерно-лабораторный корпус, гараж кирпичный и гараж металлический. Общая площадь недвижимости составляет 2695,6 м². Кроме того, имеются оборудование, мебель и инвентарь. Также в составе объекта приватизации есть четыре транспортных средства.
Условия приватизации для нового собственника просты: недопущение увольнения работников и погашение задолженностей, если таковые имеются. Срок — в течение 6 месяцев.
По материалам:
Finance.ua
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