Приватизация «Большевика»: ГБР вручило первые подозрения оценщикам — Finance.ua

Приватизация «Большевика»: ГБР вручило первые подозрения оценщикам

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Приватизация «Большевика»: ГБР вручило первые подозрения оценщикам

Государственное бюро расследований уведомило о подозрении двоих оценщиков, которые якобы занизили стоимость акций завода «Большевик» более чем на 1 млрд грн в ходе его приватизации в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По версии следствия, два оценщика частной компании подделали документы и занизили рыночную стоимость 100% акций Первого киевского машиностроительного завода более чем на 1 млрд гривен.

В рамках расследования уголовного производства по возможному злоупотреблению должностных лиц Фонда госимущества во время приватизации 27 октября 2021 года «Большевика» установлено, что переход в частную собственность состоялся по заниженной стоимости и на основании поддельных документов.

В частности, считает следствие, отчет об оценке имущества, который использован для определения стоимости акций завода. «Этот документ не отвечает требованиям законодательства, что подтверждено судебными экспертизами», — заявляют в ГБР.

Ранее Главное оперативное управление Государственного бюро расследований считало, что реальная стоимость 100% акций «Первого киевского машиностроительного завода» составляет ориентировочно 4,5 миллиарда гривен, то есть на 3 млрд грн выше цены продажи.

Стартовая стоимость аукциона определена на основании отчета об оценке имущества, выполненного «Консалтинговой компанией «Эссет Эксперттайз» по заказу «КПМГ-Украина», который на основании договора с Фондом госимущества был советником по подготовке к приватизации и продаже пакета акций АО «ПКМЗ».

Справка Finance.ua:

27 октября АО «Первый киевский машиностроительный завод» был продан на аукционе за 1,429 млрд грн — его владельцем стала связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого компания. Средства по результатам аукциона по приватизации завода «Большевик» (1,429 млрд грн) 7 декабря поступили в бюджет;

как пишет ЭП, владельцем ПКМЗ стал консорциум инвесторов, среди которых — владелец компании «А-девелопмент» Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова. Акционером UDP также является Василий Хмельницкий;



на торгах ни одной ставки не сделала компания «ДК Инвест» Степана Черновецкого. Причиной такого поведения источники ЭП называли возможные «закулисные договоренности» с Черновецким, чтобы за «выгодную цену» получить часть недвижимости;



уже в этом году суд наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода — из-за уголовного производства по возможному злоупотреблению должностных лиц ФГИУ в ходе приватизации завода в октябре 2021 года.



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