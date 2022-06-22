ПриватБанк запустил программный кассовый аппарат для бизнеса — Finance.ua
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ПриватБанк запустил программный кассовый аппарат для бизнеса

Сегодня 15:13Личные финансы
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ПриватБанк запустил программный кассовый аппарат для бизнесаПриватБанк запустил программный кассовый аппарат для бизнеса
ПриватБанк запустил для предпринимателей новый сервис «Касса», позволяющий подключить и использовать POS-терминалы банка как программный регистратор расчетных операций.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
Что это такое? Сервис «Касса» позволяет просто подключить и использовать POS-терминалы банка как программный регистратор расчетных операций (ПРРО). Это комплексное решение, сочетающее в себе онлайн-кабинет и приложение для POS-терминала.⚡️
  • Приложение «Касса» от ПриватБанка, встроенное в POS-терминал, выполняет функцию кассового аппарата — продажу товаров, оформление инкассации, внесение в кассу наличных денег для размена и т.д.
  • Онлайн-кабинет сервиса позволяет онлайн регистрировать торговые точки, кассиров и кассы, не посещая налоговую службу. Кроме того, пользователи сервиса могут следить за продажами, вносить товары и услуги в справочник, фискализовать финансовые операции.
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Стоимость сервиса «Касса» учтена в тарифе по эквайрингу.
Как подключиться? Для подключения к сервису необходимо быть клиентом ПриватБанка и согласно инструкции зарегистрироваться в личном кабинете. После регистрации банк установит POS-терминал с приложением «Касса».
По материалам: Finance.ua
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