ПриватБанк запустил программный кассовый аппарат для бизнеса — Finance.ua

Что это такое? Сервис «Касса» позволяет просто подключить и использовать POS-терминалы банка как программный регистратор расчетных операций (ПРРО). Это комплексное решение, сочетающее в себе онлайн-кабинет и приложение для POS-терминала.⚡️
Приложение «Касса» от ПриватБанка, встроенное в POS-терминал, выполняет функцию кассового аппарата — продажу товаров, оформление инкассации, внесение в кассу наличных денег для размена и т.д.
Онлайн-кабинет сервиса позволяет онлайн регистрировать торговые точки, кассиров и кассы, не посещая налоговую службу. Кроме того, пользователи сервиса могут следить за продажами, вносить товары и услуги в справочник, фискализовать финансовые операции.
Стоимость сервиса «Касса» учтена в тарифе по эквайрингу.
Как подключиться? Для подключения к сервису необходимо быть клиентом ПриватБанка и согласно инструкции зарегистрироваться в личном кабинете. После регистрации банк установит POS-терминал с приложением «Касса».