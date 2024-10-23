ПриватБанк запустил новую услугу: как снять наличные деньги на кассе за границей — Finance.ua

ПриватБанк запустил новую услугу: как снять наличные деньги на кассе за границей Сегодня 10:00 — Фондовый рынок

ПриватБанк запустил новую услугу: как снять наличные деньги на кассе за границей

Украине, но и за рубежом. Как сообщил ПриватБанк , клиенты банка теперь могут при необходимости снимать наличные деньги вместе с оплатой картой товаров и услуг не только в

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Как сообщил член правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, ПриватБанк в сотрудничестве с Mastercard что это позволит за рубежом снимать наличные без дополнительных комиссий иностранных банков-эквайеров.

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Как снять

Если необходимо получить наличные, то можно снять их прямо на кассе, а не искать банкомат.

Совершая покупку в магазине, нужно спросить у кассира, доступна ли услуга в данной торговой точке.

В каких странах

Чаще всего снимают наличные деньги на кассе:

В Германии в сетях Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle.

В Польше — в Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka.

— в Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka. Сервис также работает в других странах ЕС, Великобритании, Австралии.

Справка Finance.ua:

Напомним, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить действующую платежную карту или открыть новую цифровую карту в Приват24 и бесплатно заказать международную доставку платежных карт, услуга уже доступна в 45 странах мира.

ПриватБанк запустил новую программу поддержки клиентов, активно пользующихся безопасными и удобными переводами средств по телефону. С 15 октября до конца 2024 года каждый денежный перевод от 150 грн по номеру телефона в Приват24 на карту Visa дает возможность клиентам получить кешбэк от 150 до 15 тыс. грн и выиграть один из современных гаджетов Apple — iPhone 16, MacBook Air или iPad.

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