ПриватБанк запустил новую услугу: как снять наличные деньги на кассе за границей — Finance.ua
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ПриватБанк запустил новую услугу: как снять наличные деньги на кассе за границей

Фондовый рынок
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ПриватБанк запустил новую услугу: как снять наличные деньги на кассе за границей
ПриватБанк запустил новую услугу: как снять наличные деньги на кассе за границей
Как сообщил ПриватБанк, клиенты банка теперь могут при необходимости снимать наличные деньги вместе с оплатой картой товаров и услуг не только в Украине, но и за рубежом.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Как сообщил член правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, ПриватБанк в сотрудничестве с Mastercard что это позволит за рубежом снимать наличные без дополнительных комиссий иностранных банков-эквайеров.
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Как снять

Если необходимо получить наличные, то можно снять их прямо на кассе, а не искать банкомат.
Совершая покупку в магазине, нужно спросить у кассира, доступна ли услуга в данной торговой точке.

В каких странах

Чаще всего снимают наличные деньги на кассе:
  • В Германии в сетях Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle.
  • В Польше — в Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka.
  • Сервис также работает в других странах ЕС, Великобритании, Австралии.
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Справка Finance.ua:

  • Напомним, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить действующую платежную карту или открыть новую цифровую карту в Приват24 и бесплатно заказать международную доставку платежных карт, услуга уже доступна в 45 странах мира.
  • ПриватБанк запустил новую программу поддержки клиентов, активно пользующихся безопасными и удобными переводами средств по телефону. С 15 октября до конца 2024 года каждый денежный перевод от 150 грн по номеру телефона в Приват24 на карту Visa дает возможность клиентам получить кешбэк от 150 до 15 тыс. грн и выиграть один из современных гаджетов Apple — iPhone 16, MacBook Air или iPad.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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