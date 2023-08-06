ПриватБанк за полгода резко нарастил чистую прибыль — почти в пять раз Сегодня 12:04 — Фондовый рынок

ПриватБанк за полгода резко нарастил чистую прибыль — почти в пять раз

Чистая прибыль государственного ПриватБанка за январь-июнь 2023 составила 29,75 млрд грн, что в 4,7 раза превышает этот показатель за аналогичный период 2022 года.

Об этом свидетельствует неконсолидированный полугодовой отчет банка, передает « Интерфакс-Украина ».

Согласно отчету, в частности, во втором квартале этого года чистая прибыль достигла 13,7 млрд грн, что в 5,3 раза превышает чистую прибыль за второй квартал прошлого года.

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Чистый процентный доход ПриватБанка за первое полугодие увеличился на 81,4% - до 27,86 млрд грн, в том числе во втором квартале рост составил 74,2% - до 14,09 млрд грн.

Между тем чистый комиссионный доход в январе-июне этого года увеличился на 41,3% - до 11,64 млрд грн, в том числе во втором квартале — на 43,65%, до 5,94 млрд грн.

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ПриватБанк также сообщает, что его совокупная прибыль за первое полугодие этого года достигла 35,89 млрд грн, что в 7,4 раза превышает показатель за январь-июнь прошлого года, в частности, во втором квартале-2023 совокупная прибыль составила 19,325 млрд грн против 4,85 млрд грн за аналогичный период 2022 года. против 4,85 млрд грн за аналогичный период 2022 года.

Согласно отчету, за первое полугодие 2023 года активы банка выросли на 5%, достигнув 568,84 млрд грн по состоянию на 30 июня.

Такой рост объясняется увеличением объема наличных и средств в НБУ с 96,4 млрд до 148,23 млрд грн и кредитов и авансов клиентам — с 68,08 млрд грн до 76,53 млрд грн, тогда как инвестиции в ценные бумаги повысились несущественно — 239,75 млрд грн до 240,64 млрд грн, а задолженность других банков сократилась на 24,6% - до 78,3 млрд грн.

Средства клиентов ПриватБанка за первое полугодие-2023 увеличились с 471,97 млрд грн до 488,06 млрд грн, в то же время капитал вырос с 57,79 млрд грн до 69,52 млрд грн.

Економічна Правда По материалам:

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