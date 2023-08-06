ПриватБанк за полгода резко нарастил чистую прибыль — почти в пять раз
Чистая прибыль государственного ПриватБанка за январь-июнь 2023 составила 29,75 млрд грн, что в 4,7 раза превышает этот показатель за аналогичный период 2022 года.
Об этом свидетельствует неконсолидированный полугодовой отчет банка, передает «Интерфакс-Украина».
Согласно отчету, в частности, во втором квартале этого года чистая прибыль достигла 13,7 млрд грн, что в 5,3 раза превышает чистую прибыль за второй квартал прошлого года.
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Чистый процентный доход ПриватБанка за первое полугодие увеличился на 81,4% - до 27,86 млрд грн, в том числе во втором квартале рост составил 74,2% - до 14,09 млрд грн.
Между тем чистый комиссионный доход в январе-июне этого года увеличился на 41,3% - до 11,64 млрд грн, в том числе во втором квартале — на 43,65%, до 5,94 млрд грн.
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ПриватБанк также сообщает, что его совокупная прибыль за первое полугодие этого года достигла 35,89 млрд грн, что в 7,4 раза превышает показатель за январь-июнь прошлого года, в частности, во втором квартале-2023 совокупная прибыль составила 19,325 млрд грн против 4,85 млрд грн за аналогичный период 2022 года.
Согласно отчету, за первое полугодие 2023 года активы банка выросли на 5%, достигнув 568,84 млрд грн по состоянию на 30 июня.
Такой рост объясняется увеличением объема наличных и средств в НБУ с 96,4 млрд до 148,23 млрд грн и кредитов и авансов клиентам — с 68,08 млрд грн до 76,53 млрд грн, тогда как инвестиции в ценные бумаги повысились несущественно — 239,75 млрд грн до 240,64 млрд грн, а задолженность других банков сократилась на 24,6% - до 78,3 млрд грн.
Средства клиентов ПриватБанка за первое полугодие-2023 увеличились с 471,97 млрд грн до 488,06 млрд грн, в то же время капитал вырос с 57,79 млрд грн до 69,52 млрд грн.
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