Приватбанк выставил на продажу 155 тыс. безнадежных карточных кредитов с дисконтом до 98% — Finance.ua

Приватбанк выставил на продажу 155 тыс. безнадежных карточных кредитов с дисконтом до 98% Сегодня 18:10 — Кредит&Депозит

Приватбанк предлагает профессиональным участникам рынка на СЕТАМ приобрести права требования по портфелю кредитов физических лиц на сумму 1,6 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении банка.

Приватбанк предлагает профессиональным участникам рынка до 20 августа 2024 года зарегистрироваться на платформе системы электронных торгов Минюста OpenMarket ГП «СЕТАМ» для приобретения прав требования по портфелю карточных кредитов общей задолженностью на сумму 1,6 млрд грн, которая является первоначальной (стартовой) ценой лота.

Портфель на продажу включает более 155 тысяч потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов.

Из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие, мобилизованные — по имеющейся в Приватбанке информации.

Условия продажи честные и прозрачные — права требования по такому портфелю включают только тело кредита и начисленные проценты.

Продажа долга будет производиться путем проведения электронных торгов, состоящих из автоматического пошагового снижения начальной (стартовой) цены лота, этапов представления закрытых ценовых предложений (особых ставок) и ценового предложения.

К участию в торгах будут допущены финансовые учреждения, имеющие действующую лицензию на предоставление средств в заем и/или услуги по факторингу, и отвечают требованиям банка.

В рамках утвержденной Правительством и НБУ программы сокращения проблемной задолженности государственных банков в июле 2024 года Наблюдательный совет Приватбанка утвердил решение по организации продажи права требования по указанному портфелю безнадежных кредитов.

Как сообщали Українські Новини, Приватбанк выставил на продажу через систему электронных торгов OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции) ТЦ «Приозерный» в городе Днепр.

Українські Новини По материалам:

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