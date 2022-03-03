ПриватБанк ввел кредитные каникулы для ОСМД — Finance.ua
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ПриватБанк ввел кредитные каникулы для ОСМД

Сегодня 15:15Личные финансы
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ПриватБанк ввел кредитные каникулы для ОСМДПриватБанк ввел кредитные каникулы для ОСМД
ПриватБанк с 1 марта по 1 июня 2022 года ввел кредитные каникулы для ОСМД.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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«Для поддержки объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов в условиях военного положения ПриватБанк объявил с 1 марта по 1 июня 2022 кредитные каникулы по договорам, по которым не было просрочки или срок просрочки составляет не более 90 суток», — сказано в сообщении.
Условия кредитных каникул:
  • по продуктам «Теплые кредиты» и «Энергодом» обязательные платежи (тела и процентов) переносятся на 1 июня 2022 года, просрочка не будет формироваться.
Подробную информацию о льготном обслуживании клиенты получают в Приват24 и на специальной странице сайта.

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По материалам: Finance.UA
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