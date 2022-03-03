ПриватБанк ввел кредитные каникулы для ОСМД — Finance.ua

«Для поддержки объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов в условиях военного положения ПриватБанк объявил с 1 марта по 1 июня 2022 кредитные каникулы по договорам, по которым не было просрочки или срок просрочки составляет не более 90 суток», — сказано в сообщении.
Условия кредитных каникул:
по продуктам «Теплые кредиты» и «Энергодом» обязательные платежи (тела и процентов) переносятся на 1 июня 2022 года, просрочка не будет формироваться.
Подробную информацию о льготном обслуживании клиенты получают в Приват24 и на специальной странице сайта.