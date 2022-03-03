ПриватБанк ввел кредитные каникулы для ОСМД — Finance.ua

ПриватБанк ввел кредитные каникулы для ОСМД

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ПриватБанк ввел кредитные каникулы для ОСМД

ПриватБанк с 1 марта по 1 июня 2022 года ввел кредитные каникулы для ОСМД.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Для поддержки объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов в условиях военного положения ПриватБанк объявил с 1 марта по 1 июня 2022 кредитные каникулы по договорам, по которым не было просрочки или срок просрочки составляет не более 90 суток», — сказано в сообщении.

Условия кредитных каникул:

по продуктам «Теплые кредиты» и «Энергодом» обязательные платежи (тела и процентов) переносятся на 1 июня 2022 года, просрочка не будет формироваться.

Подробную информацию о льготном обслуживании клиенты получают в Приват24 и на специальной странице сайта

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