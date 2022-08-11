ПриватБанк в кассации отсудил свой офис за 86 миллионов — Finance.ua
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ПриватБанк в кассации отсудил свой офис за 86 миллионов

Фондовый рынок
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ПриватБанк в кассации отсудил свой офис за 86 миллионов
ПриватБанк в кассации отсудил свой офис за 86 миллионов
ПриватБанк в Верховном Суде вернул право собственности на офисное здание стоимостью более 86 млн грн, которое пытались взыскать связанные с экс-владельцами компании — дело отправили на новое рассмотрение.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Речь идет о деле № 904/5314/20, в рамках которого компания «Эбоуд Файненс», связываемая СМИ с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, требовала признать недействительным договор купли-продажи зданий в Днепре, заключенный еще в 2014 году.
В среду, 10 августа 2022 года, Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда отменил решение судов низших инстанций, которыми ПриватБанк лишался права собственности на одно из крупнейших офисных зданий в Днепре. Как отметили в пресс-службе банка, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Помещение расположено в Днепре по адресу Заводская набережная, 9. ПриватБанк приобрел его еще в 2014 году, после чего реконструировал за счет банка. Стоимость здания составляет более 86 млн гривен.
Отмечается, что, отменив решение предыдущих инстанций, суд также закрыл кассационное производство по жалобам ООО Агро Комплект и ЧАО Ингосстрах, которые, как утверждают в Привате, были поданы для усиления позиции против банка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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