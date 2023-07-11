ПриватБанк уже не первый по количеству отделений в стране — Finance.ua
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ПриватБанк уже не первый по количеству отделений в стране

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ПриватБанк уже не первый по количеству отделений в стране
ПриватБанк уже не первый по количеству отделений в стране
По состоянию на 1 июля 2023 г. наиболее распространенную сеть отделений имел государственный Ощадбанк, который подвинул с первого места другой государственный банк — ПриватБанк.
Об этом свидетельствует статистика Нацбанка относительно количества структурных подразделений банков.
Хотя у Ощадбанка больше отделений, которые временно приостановили работу, однако за последние полгода банк не закрыл ни одного отделения. Сеть ПриватБанка сократилась на 80 структурных подразделений.

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В итоге, по состоянию на июль в стране действовало 1183 структурных подразделений Ощадбанка, в то время как в ПриватБанке — 1131.
Первая десятка банков по количеству отделений по состоянию на 1 июля выглядела следующим образом:
  • Ощадбанк — 1183
  • Приватбанк — 1131
  • Райффайзен Банк — 324
  • Укрсиббанк — 230
  • ПУМБ — 221
  • Укргазбанк — 219
  • А-Банк — 202
  • Аккордбанк — 147
  • Креди Агриколь Банк — 141
  • Смысл Банк — 140
Напомним, Ощадбанк исторически сохранял наибольшее количество отделений в стране, унаследовав сеть советского Ощадбанка. Однако в 2022 году, по данным НБУ, почти треть отделений, закрытых в Украине, пришлась на долю Ощадбанка. Поэтому если на 1 января 2022 г. в стране насчитывалось 1602 отделения Ощадбанка, то уже на 1 января 2023 г. их осталось 1182.
ПриватБанк также закрыл в прошлом году 287 своих отделений, но все же у него к началу 2023 осталось еще 1210.
Стабильная работа финансовой системы — лучшее «успокоительное» для украинцев. За год войны банкам и финансовым компаниям удалось удержать финансовый фронт. Сейчас страна нуждается в восстановлении, а экономика и бизнес не могут полноценно функционировать без качественного кредитного топлива. Что же происходит на рынке кредитования? Какие тенденции там господствуют, и к чему готовиться бизнесу и гражданам? Об этом вы узнаете на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особом событии, которое объединит ключевых представителей финансового сообщества Украины.

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По материалам:
Економічна Правда
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