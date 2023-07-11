ПриватБанк уже не первый по количеству отделений в стране — Finance.ua

ПриватБанк уже не первый по количеству отделений в стране Сегодня 10:47

ПриватБанк уже не первый по количеству отделений в стране

По состоянию на 1 июля 2023 г. наиболее распространенную сеть отделений имел государственный Ощадбанк, который подвинул с первого места другой государственный банк — ПриватБанк

Об этом свидетельствует статистика Нацбанка относительно количества структурных подразделений банков.

Хотя у Ощадбанка больше отделений, которые временно приостановили работу, однако за последние полгода банк не закрыл ни одного отделения. Сеть ПриватБанка сократилась на 80 структурных подразделений.

В итоге, по состоянию на июль в стране действовало 1183 структурных подразделений Ощадбанка, в то время как в ПриватБанке — 1131.

Первая десятка банков по количеству отделений по состоянию на 1 июля выглядела следующим образом:

Ощадбанк — 1183

Приватбанк — 1131

Райффайзен Банк — 324

Укрсиббанк — 230

ПУМБ — 221

Укргазбанк — 219

А-Банк — 202

Аккордбанк — 147

Креди Агриколь Банк — 141

Смысл Банк — 140

Напомним, Ощадбанк исторически сохранял наибольшее количество отделений в стране, унаследовав сеть советского Ощадбанка. Однако в 2022 году, по данным НБУ, почти треть отделений, закрытых в Украине, пришлась на долю Ощадбанка. Поэтому если на 1 января 2022 г. в стране насчитывалось 1602 отделения Ощадбанка, то уже на 1 января 2023 г. их осталось 1182.

ПриватБанк также закрыл в прошлом году 287 своих отделений, но все же у него к началу 2023 осталось еще 1210.

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Економічна Правда По материалам:

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