ПриватБанк сообщил, сколько перечислил из программы «Бонус+» на спецсчета НБУ для помощи ВСУ — Finance.ua

ПриватБанк сообщил, сколько перечислил из программы «Бонус+» на спецсчета НБУ для помощи ВСУ

Сегодня 11:32 — Фондовый рынок

Как ранее сообщал ПриватБанк, с мая Программа «Бонус+» закрыта.

В настоящее время со счетов «Бонус+» на спецсчета НБУ для помощи Вооруженным силам Украины перечислено 1 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении банка.

350 миллионов грн бонусов вы перечислили самостоятельно;

615 миллионов грн бонусов мы списали со счетов после завершения программы. «Спасибо вам, что перечислили бонусы и не потратили оставшиеся — представьте, сколько единиц техники и систем защиты можно приобрести для ВСУ», — пишут в банке.

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