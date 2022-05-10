ПриватБанк сообщил, сколько перечислил из программы «Бонус+» на спецсчета НБУ для помощи ВСУ — Finance.ua

350 миллионов грн бонусов вы перечислили самостоятельно;
615 миллионов грн бонусов мы списали со счетов после завершения программы. «Спасибо вам, что перечислили бонусы и не потратили оставшиеся — представьте, сколько единиц техники и систем защиты можно приобрести для ВСУ», — пишут в банке.
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