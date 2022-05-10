ПриватБанк сообщил, сколько перечислил из программы «Бонус+» на спецсчета НБУ для помощи ВСУ — Finance.ua
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ПриватБанк сообщил, сколько перечислил из программы «Бонус+» на спецсчета НБУ для помощи ВСУ

Сегодня 11:32Фондовый рынок
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Как ранее сообщал ПриватБанк, с мая Программа «Бонус+» закрыта.
В настоящее время со счетов «Бонус+» на спецсчета НБУ для помощи Вооруженным силам Украины перечислено 1 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении банка.
  • 350 миллионов грн бонусов вы перечислили самостоятельно;
  • 615 миллионов грн бонусов мы списали со счетов после завершения программы. «Спасибо вам, что перечислили бонусы и не потратили оставшиеся — представьте, сколько единиц техники и систем защиты можно приобрести для ВСУ», — пишут в банке.
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По материалам: Finance.ua
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