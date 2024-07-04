ПриватБанк продаст безнадежные кредиты физических лиц почти на 5 миллиардов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ПриватБанк продаст безнадежные кредиты физических лиц почти на 5 миллиардов

Кредит&Депозит
47
ПриватБанк продаст безнадежные кредиты физических лиц почти на 5 миллиардов
ПриватБанк продаст безнадежные кредиты физических лиц почти на 5 миллиардов
Государственный ПриватБанк планирует до конца года продать через ГП «Сетам» права требования по портфелю карточных кредитов общей задолженностью на 4,8 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как сообщила член правления ПриватБанка по вопросам управления рисками Лариса Чернышева, запланированный на продажу портфель включает потребительские кредиты прошлых лет, предоставленные физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов.
Из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие и мобилизованные.
ПриватБанк обновляет Правила торгов, чтобы привлечь более широкий круг потенциальных игроков рынка.
Следующее размещение информационного объявления о проведении электронных торгов запланировано на август 2024 года, об условиях и времени их проведения будет сообщено дополнительно.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.