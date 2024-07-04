ПриватБанк продаст безнадежные кредиты физических лиц почти на 5 миллиардов — Finance.ua

ПриватБанк продаст безнадежные кредиты физических лиц почти на 5 миллиардов Сегодня 17:20 — Кредит&Депозит

ПриватБанк продаст безнадежные кредиты физических лиц почти на 5 миллиардов

Государственный ПриватБанк планирует до конца года продать через ГП «Сетам» права требования по портфелю карточных кредитов общей задолженностью на 4,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как сообщила член правления ПриватБанка по вопросам управления рисками Лариса Чернышева, запланированный на продажу портфель включает потребительские кредиты прошлых лет, предоставленные физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов.

Из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие и мобилизованные.

ПриватБанк обновляет Правила торгов, чтобы привлечь более широкий круг потенциальных игроков рынка.

Следующее размещение информационного объявления о проведении электронных торгов запланировано на август 2024 года, об условиях и времени их проведения будет сообщено дополнительно.

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