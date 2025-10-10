0 800 307 555
ру
ПриватБанк продал 5 млрд грн долгов клиентов

ПриватБанк осуществил уступку прав требования по портфелю кредитов на 5 млрд грн, который включал в себя кредиты, предоставленные физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов.
К участию в электронных торгах 14 августа было допущено четыре финансовых учреждения, и самое большое ценовое предложение составило 93,375 млн грн.
Это на 50% превысило минимальную цену, сообщили в пресс-службе ПриватБанка.
Все заемщики, чьи долги были уступлены, в течение 10 дней были уведомлены о факте уступки прав требования, передаче персональных данных и получили полную информацию о новом кредиторе и его контактных данных, по контактным данным, предоставленным заемщикам банку при оформлении кредитов.
Новым кредитором стала финансовая компания ООО «Капиталресурс», привлекшая к урегулированию задолженности коллекторскую компанию ООО «УкрБорг».
По материалам:
Finance.ua
