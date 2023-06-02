ПриватБанк прекратил принимать доллары и евро в своих терминалах — Finance.ua

ПриватБанк прекратил принимать доллары и евро в своих терминалах
ПриватБанк с конца мая прекратил принимать наличные доллары и евро в своих терминалах.
Информацию об этом в пресс-службе банка подтвердили изданию «Минфин».
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«На данный момент отсутствует возможность провести операции валютообмена, пополнения валютных карт, валютных депозитов, погашения валютных кредитов в терминале самообслуживания. Для проведения операций клиенты могут обратиться в кассу отделения банка», — сообщили в банке.
До последнего времени ПриватБанк оставался единственным банком, предоставлявшим клиентам такую услугу. В банке не объяснили, намерены ли возобновить эту услугу позже, как и причин, по которым ее перестали предоставлять.
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По данным издания, проблема может быть связана со старыми купюрами.
«Мы такой функционал в своих киосках запустили в 2020 году и через два месяца закрыли. Причина — старые купюры. К сожалению, кроме как на инкассо девать их некуда. Результат: два месяца посмотрели, что с рынка собираем, и закрыли этот сервис», — объяснил член правления Ощадбанка (ответственный за розничный бизнес) Антон Тютюн.
Напомним, 1 июня ПриватБанк присоединился к экспериментальному государственному проекту єОздоровлення — монетизации услуг на оздоровление и отдых детей, требующих особого социального внимания и поддержки, и начал выпуск специальных карт для получения средств. Родители детей, имеющих право на получение такой помощи, могут открыть специальную карту в любом отделении банка.
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