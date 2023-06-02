ПриватБанк випускає картки для отримання держкоштів на оздоровлення дітей — Finance.ua

ПриватБанк випускає картки для отримання держкоштів на оздоровлення дітей Сьогодні 10:14 — Фінтех і Картки

ПриватБанк випускає картки для отримання держкоштів на оздоровлення дітей

ПриватБанк приєднався до експериментального державного проекту єОздоровлення — монетизації послуг на оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та почав випуск спеціальних карток для отримання коштів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Батьки дітей, що мають право на отримання такої допомоги, можуть відкрити спеціальну картку в будь якому відділенні фінустанови по всій Україні.

Кошти для оздоровлення та відпочинку у розмірі п’яти прожиткових мінімумів на кожну дитину (14 165 грн) для дітей віком від 6 до 18 років мають право отримувати родини з дітьми, які опинились в найбільш складних умовах — проживають на територіях, що були в тимчасовій окупації та знаходяться в зоні активних бойових дій, є малозабезпеченими та мають дітей з інвалідністю або із багатодітної сім'ї.

Ці гроші будуть зараховані на картку ПриватБанку із спеціальним режимом використання, їх можна використати за цільовим призначенням для придбання путівки на оздоровлення або відпочинок дитини в одному із оздоровчих закладів для дітей, які розташовані у Карпатах, інформацію про які можна дізнатися за посиланням

Довідка Finance.ua:

в Україні 2023 року родинам з дітьми замість відправлення дітей у табори надаватимуть «живі» гроші. На них батьки зможуть обрати найкращий варіант для своєї дитини.

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