ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме с помощью Telegram-каналов — Finance.ua
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ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме с помощью Telegram-каналов

Криминал
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ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме с помощью Telegram-каналов
ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме с помощью Telegram-каналов
Злоумышленники предлагают получить «помощь» якобы от стран ЕС. Для этого создают телеграм-каналы с подменой номера — они выглядят как банковские или как каналы международных организаций.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Мошенники просят предоставить пин-код карты, CVV код и т.д. и угрожают заблокировать счета», — говорится в сообщении.
В банке призывают не поддаваться на их махинации и быть осторожными.
Также специалисты советуют придерживаться элементарных правил безопасности:
  • Не переходите по сомнительным ссылкам. Безопасные сайты содержат значок замка возле адреса, в мошеннических — его не будет. Кроме того, такие сайты будут мимикрировать под сайты банка.
  • Официальный сайт банка https://privatbank.ua,
  • Приват24 — https://next.privat24.ua.
«Будьте внимательны! Никогда никому не говорите срок действия карты, CVV-код, пароли и PIN-коды», — отметили в банке.

Мошенничество при обмене валют

По материалам:
Finance.ua
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