Притула продал на аукционе карту Буданова по разделу россии за 14 млн грн — Finance.ua
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Притула продал на аукционе карту Буданова по разделу россии за 14 млн грн

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23 июля на аукционе была продана карта из кабинета руководителя ГУР Кирилла Буданова, на которой изображены государства, которые появятся после распада российской федерации. Лот ушел за 14 млн грн, на которые приобретут беспилотники для спецназовцев ГУР.
Об этом сообщил волонтер Сергей Притула.
«Продано! „Карта Буданова“ с разделенной россией ушла с молотка за 14 млн гривен!» — отметил Сергей Притула.
Он также поздравил победителя аукциона с приобретением и поблагодарил всех участников за упорную борьбу, а зрителей — за активность в чате.
Притула продал на аукционе карту Буданова по разделу россии за 14 млн грн
Согласно имеющейся информации, вся полученная сумма пойдет на закупку беспилотников. Она прибавляется к сбору «Обнаруживаем — уничтожаем», предназначенному для закупки 5 комплексов БПЛА EOS для штурмовых спецподразделений ГУР.
Напомним, ранее на аукционе, устроенном «Фондом Сергея Притулы», продали награду группы Kalush Orchestra за $900 тыс. Еще $500 тыс. удалось получить на аукционе по продаже картины известной украинской художницы Марии Примаченко «Цветы выросли около четвертого блока».
По материалам:
ITC.ua
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