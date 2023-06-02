Присвоили более 5 миллионов гривен: в Украине разоблачили мошеннический call-центр — Finance.ua
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Присвоили более 5 миллионов гривен: в Украине разоблачили мошеннический call-центр

Криминал
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Присвоили более 5 миллионов гривен: в Украине разоблачили мошеннический call-центр
Присвоили более 5 миллионов гривен: в Украине разоблачили мошеннический call-центр, Фото: cyberpolice.gov.ua
В Украине разоблачили 40-летнего организатора транснационального мошеннического call-центра. Его работники присвоили более 5 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции.
Злоумышленники в телефонных разговорах выпытывали данные банковских карт потерпевших, выдавая себя за работников банков или правоохранителей. Жертвами правонарушителей были граждане Израиля. Мошенническую схему разоблачили в ходе международной полицейской операции.
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Противоправную деятельность организатора call-центра, 40-летнего гражданина Украины, разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следственным управлением полиции Запорожской области, сотрудниками Офиса Генерального прокурора и правоохранителями государства Израиль.
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Злоумышленники звонили по телефону потенциальным жертвам, представляясь представителями банков или полицейскими. Людей уверяли, будто посторонние лица получили доступ к их банковским счетам и вот-вот планируют присвоить деньги. Для «сохранения» сбережений людям предлагали снять наличные деньги самостоятельно и передать ее так называемому «курьеру» от банка, после чего обещали зачислить деньги на «безопасный счет».
Таким образом фигуранты присвоили более 5 миллионов гривен. Пострадавших устанавливают правоохранители.
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Полицейские провели обыски в доме организатора схемы и пресекли деятельность мошеннического call-центра. По результатам изъяты банковские карты, мобильные телефоны и компьютерная техника.
Одновременно обыски проходили на территории государства Израиль, там стражи порядка задержали двух мужчин, выполнявших функцию «курьеров».
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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