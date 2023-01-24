Присвоили 500 000 гривен по схеме «друг просит взаймы»: разоблачили злоумышленников — Finance.ua

Присвоили 500 000 гривен по схеме «друг просит взаймы»: разоблачили злоумышленников Сегодня 15:33 — Криминал

Национальная полиция Украины сообщила, что киберполиция Кировоградщины разоблачила злоумышленников в присвоении полмиллиона гривен по схеме «друг просит взаймы».

Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

"Используя фишинговые ссылки, злоумышленники взламывали учетные записи в соцсетях. Далее из скомпрометированных аккаунтов просили друзей пользователей одолжить деньги. Фигуранты обманули около сотни граждан.

Организатор схемы создавал фишинговые ссылки для получения данных аккаунтов пользователей соцсетей. Вместе с двумя сообщниками фишинг распространялся в соцсетях под предлогом голосования в конкурсе. Перейдя по ссылкам, пользователи вводили логины и пароли от социальных сетей, которые автоматически стали известны фигурантам.

Таким образом они получали доступ к страницам и в дальнейшем от имени их владельцев осуществляли рассылку сообщений подписчикам с просьбой одолжить деньги. Для этого злоумышленники указывали банковские реквизиты подставных лиц.

По предварительным данным, таким образом они обманули более сотни граждан, сумма ущерба составляет полмиллиона гривен", — сказано в сообщении.

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