Присвоили 5 млн грн клиентов: во Львовской области будут судить организованную преступную группу банкиров — Finance.ua

Присвоили 5 млн грн клиентов: во Львовской области будут судить организованную преступную группу банкиров Сегодня 11:44 — Криминал

Присвоили 5 млн грн клиентов: во Львовской области будут судить организованную преступную группу банкиров

Киберполицейские и следователи Львовской области разоблачили работников одного из банков в получении несанкционированного доступа к счетам определенной категории клиентов с целью присвоения их средств.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.

Об этом пишет Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Киберполицейские Львовщины совместно со следователями СУ ГУНП области и Управлением СБУ в регионе при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры в январе этого года разоблачили работников одного из украинских банков в противоправном завладении средствами клиентов на протяжении 2023−2024 годов.

Владея данными клиентов, которые могли остаться на временно оккупированных территориях, работники банковского учреждения по указанию руководителя отделения меняли финансовые номера граждан на подконтрольные и осуществляли перевыпуск банковских карт

В дальнейшем фигуранты, распределив между собой преступные роли, присваивали чужие сбережения посредством терминалов самообслуживания или POS-терминалов, размещенных в отделении банка.

Установлено, что таким образом члены организованной преступной группировки получили доступ к счетам 47 граждан. Общая сумма причиненного ущерба превышает 5 млн грн.

Правоохранители провели ряд обысков по местам жительства и регистрации фигурантов. Изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также черновые записи с конфиденциальной финансовой информацией о клиентах банка, по счетам которых проведены несанкционированные финансовые операции.

Правоохранители завершили досудебное расследование и в соответствии с распределением ролей направили в суд обвинительные акты в отношении организатора схемы, исполнителя и пособника ч. 1, 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемым грозит до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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