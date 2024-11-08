Присвоили 5,8 млрд грн одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины — Finance.ua

Присвоили 5,8 млрд грн одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины Сегодня 15:47 — Криминал

Присвоили 5,8 млрд грн одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины

Нацполиция объявила подозрения участникам преступной группы, которая присвоила 5,8 млрд грн одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины.

Среди фигурантов коррупционной схемы — бывшие топ-чиновники нефтяного предприятия, а также шесть человек, на чьи имена были зарегистрированы аффилированные компании. Членам группировки может грозить до 12 лет лишения свободы.

Собрали доказательства причастности должностных лиц нефтеперерабатывающей компании к незаконному завладению ее имуществом оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции.

Организовал сделку 56-летний экс-глава правления компании, который долгое время занимает лидирующие позиции в нефтеперерабатывающей промышленности страны. В 2017 году для реализации незаконного замысла фигурант создал преступную организацию, к которой привлек двух подчиненных — своего заместителя и начальника одного из управлений компании, а также ряд предпринимателей.

Согласно разработанному плану, предприниматели регистрировали подконтрольные организатору «схемы» компании, после чего заключали договоры с нефтеперерабатывающей корпорацией на поставку нефтепродуктов. Суммы подписанных соглашений на отгрузку топлива варьировались от миллиона до миллиарда гривен.

Осознавая, что расчета за предоставленное топливо не последует ни по одному из контрактов, лидер преступной группы давал указание своим подчиненным подписывать официальные бумаги от имени нефтеперерабатывающей компании. Работники компании также заверяли подписями заключенные дополнительные соглашения, в частности, договоры о предоставлении отсрочки на оплату уже отгруженного топлива.

Как стало известно в ходе следствия, согласно учредительному уставу нефтеперерабатывающего предприятия, организатор сделки не имел полномочий заключать такие дорогостоящие договоры и выполнять их условия. Все сделки, стоимость которых превышает 10 млн грн, могли совершаться исключительно с согласия непосредственного правления компании.

Так, по условиям одного из подписанных договоров о купле-продаже нефтепродуктов, нефтеперерабатывающая компания поставила заказчику топливо на общую сумму 948,5 млн грн. Однако, следуя преступному плану, разработанному главой правления, подчиненное предприятие даже не планировало производить оплату за высококачественную продукцию.

Полученные в результате нефтепродукты дельцы реализовывали через сети подконтрольных АЗС и другим сбытчикам топлива в разных областях Украины.

В период с 2017 года по 2022 год злоумышленники по описанной схеме завладели горючим нефтеперерабатывающей корпорации, общая стоимость которого составила более 5 800 000 000 гривен.

В рамках уголовного производства полицейские провели 58 обысков по местам жительства фигурантов, а также в офисных помещениях подконтрольных компаний на территории Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей. По результатам мероприятий изъята документация, компьютерная техника и «черновые» записи.

На основании полученных доказательств при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора следователи Нацполиции сообщили подозрения участникам преступной организации по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой.

По решению Печерского районного суда города Киева наложен арест на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, которая имеет отношение к основному фигуранту, и на корпоративные права ряда предприятий. Общая сумма арестованного составляет более 2,9 млрд грн.

Фигурантам грозит наказание в размере до 12 лет лишения свободы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.