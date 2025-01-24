Присвоили 2,2 млн грн на ремонт лицея и школьных укрытий: разоблачили преступников — Finance.ua

Присвоили 2,2 млн грн на ремонт лицея и школьных укрытий: разоблачили преступников
Полицейские разоблачили организованную преступную группу во главе с должностными лицами КГГА, которые присвоили 2,2 млн грн на ремонт лицея и школьных укрытий.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Для махинации с бюджетными средствами покупали необходимые для выполнения ремонтных работ материалы и оборудование по завышенным ценам через физическое лицо-предпринимателя — одного из работников фирмы-подрядчика.
В дальнейшем во время проведения запланированных работ фигуранты внесли в отчетную документацию ложные данные о стоимости использованных строительных материалов, объемах работ и их качестве.
Среди фигурантов — заместитель директора и начальник отдела одного из Департаментов КГГА, заместитель директора специализированного учебного заведения, а также руководитель строительной компании и его подчиненные.
Поделиться новостью