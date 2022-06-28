Природный газ стремительно дорожает в Европе. Зима близко? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Природный газ стремительно дорожает в Европе. Зима близко? Сегодня 09:54 — Энергетика

Газ в Европе превысил 1500 USD за тыс. куб. м впервые с марта. В последние недели рынок «привык», что «скачки» цен вверх довольно быстро «отыгрываются». Но в этот раз все серьезнее. Поставки по Северному потоку уже неделю составляют лишь 40% от возможных. В западной прессе появились спекуляции о том, что в июле «прокачка» может остановиться полностью в связи с плановыми ремонтными работами. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Стоимость природного газа в ЕС (USD/тыс. куб. м). Источник: tradingview.com

Слова комиссара ЕС по энергетике: поставки газа из рф в Европу вдвое меньше, чем в 2021 году. Однако есть подозрения, что на самом деле меньше даже втрое. Также он призвала Евросоюз экономить газ, поскольку мировых запасов «недостаточно». По ее словам, Европе нужно действовать скоординировано, в случае если сократить спрос на газ будет необходимо.

По мнению Bloomberg, низкие запасы газа могут «фрагментировать» рынок Европы. Некоторые страны союза могут меньше помогать другим из-за того, что собственные хранилища опустошены.

Норма прибыли vs Настроения потребителей. Источник: bloomberg.com

Падение потребительских настроений до рекордно низкого уровня и дальнейшее снижение спроса предполагают, что корпоративная маржа, вероятно, резко снизится.

Это сочетание системных проблем:

Резкий рост стоимости капитала.

Исторически высокие цены на сырье.

Давление заработной платы.

Доступ к дешевому сырью становится жизненно необходим для ведущих мировых экономик. В противном случае их ждет рецессия с угрозой стагфляции по образцу 1970-х годов. Доверие потребителей и PMI указывают на огромный риск рецессии в мире. Об этом говорят следующие факторы:

Розничные продажи во многих странах в последнее время стали отрицательными.

Реальные розничные продажи не изменились или отрицательны в годовом исчислении.

Потребители «агрессивно» используют сбережения и входят в долги по кредитным картам.

На рынках пока господствуют оптимистичные настроения. S&P 500 от минимумов 2022 года вырос на 8,62%. Подобный откат, судя по всему, носит коррекционный характер. Никто не отменял продолжительных ралли на медвежьем рынке. И как показывает история, длиться они могут не одну неделю. Наиболее вероятно дальнейшее падение фондовых индексов или движение в узком диапазоне до выборов в США. По их итогам баланс сил в правящих кругах может существенно измениться. Президент Байден (Joseph Biden, Jr.) может столкнуться с мощным противодействием со стороны республиканцев в проведении своей политики.

RoboForex По материалам:

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