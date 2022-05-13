Приостановление действия трудового договора: можно ли выполнять другую работу — Finance.ua
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Приостановление действия трудового договора: можно ли выполнять другую работу

Сегодня 09:13Личные финансы
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Приостановление действия трудового договора: можно ли выполнять другую работуПриостановление действия трудового договора: можно ли выполнять другую работу
В условиях военного положения в трудовые отношения было внесено новое для Украины понятие — приостановление действия трудового договора.
Об этом сообщает Координационный центр по предоставлению правовой помощи.
«Во время войны в Украине может быть применена новая кадровая процедура — приостановление трудовых отношений. Действие трудового договора можно приостановить в связи с военной агрессией против Украины», — говорится в сообщении.
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Основное о приостановлении действия трудового договора
Главное, что следует понимать как работодателю, так и работнику, приостановление — это не увольнение. Приостановление действия трудового договора не прекращает трудовые отношения. Главное условие для приостановления действия трудового договора — абсолютная невозможность работодателя предоставить работу, а работника — выполнять ее.
Особенности табельного учета и оплаты труда
Поскольку трудовые отношения не прекращаются, предприятие обязано вести табель учета использования рабочего времени по вашей фамилии и должности. Работодатель не выплачивает вам заработную плату во время приостановления, но бухгалтер фиксирует сумму зарплаты, которую работник не получил за время, когда трудовые отношения приостановили, а также суммы ЕСВ, которые должен был уплатить работодатель.
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Вы имеете право получить средства за время приостановления трудовых отношений после нашей победы. Верховная Рада возложила на государство, совершающее военную агрессию против Украины, обязанность возместить в полном объеме зарплату, гарантийные и компенсационные выплаты работникам за время приостановления действия трудового договора.
Приостановление или отпуск без сохранения зарплаты?
Приостановление трудового договора — альтернатива отпуску без сохранения зарплаты, ведь за время приостановления работник получит средства после победы, а в случае отпуска за свой счет не получает ничего.
Можно ли работать во время приостановления?
Трудоустройство при приостановке трудовых отношений на основном предприятии возможно. Согласие работодателя не нужно. Обязанность работника сообщить новому работодателю об имеющемся основном месте работы и заключении трудового договора на время до отмены военного положения.
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По материалам: Finance.ua
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