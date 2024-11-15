Приобретение недвижимости за криптовалюту, которая прежде не была задекларирована: особенности сделки и риски — Finance.ua

Приобретение недвижимости за криптовалюту, которая прежде не была задекларирована: особенности сделки и риски
Покупка недвижимости за криптовалюту, которая прежде не была задекларирована. Об этом мы подробно рассказываем в статье:
Покупка недвижимости за криптовалюту: варианты на рынке Украины и опыт Европы
Пример
Кто-то натрейдил себе существенный объем крипты, хочет за нее купить квартиру. Предположим, в Испании. Но «деньги» его официально нигде не задекларированы.
Что делать? И здесь никакой проблемы нет (если рядом xРaid, конечно).
Чтобы подтвердить получение дохода, хватит информации о трейдинге. Можно посмотреть, что клиент, например, завел на конкретную платформу 10 тыс. USDT, а с нее позже вывел 500 тыс. USDT. Этого вполне хватит, чтобы произвести обмен и приобрести понравившуюся квартиру.
Следует урегулировать только все вопросы по уплате налогов. Если человек заводит на биржу 10 тыс. USDT, а выводит 500 тыс. USDT, это получение дохода и подлежит уплате налогов в той стране, налоговым резидентом которой он является.
Кстати, иногда для экономии на налогах создают отдельно фирмы в тех странах, где размеры налогов на крипту минимизированы.
В этом направлении лучше пользоваться поддержкой специалистов, потому что есть много нюансов и важно упредить все возможные нюансы.
Еще один совет всем тем, у кого есть «криптозапасы». Есть высокая возможность, что через полгода-год максимум весь криптосектор будет под строгим наблюдением. Станет сложнее объяснять происхождение крипты, сложнее проводить переводы и совершать сделки.
Например, ходят разговоры, что для украинцев в целом вывод средств в Европу будет возможен только при наличии европейского резидентства.
Конечно, как-то работы будут производиться и при таких условиях. Возможно, будут выпускаться карты. Возможно, будут открываться отдельные счета. Но это в будущем.
Какие риски существуют для украинцев, которые планируют купить недвижимость за криптовалюту
Для украинцев риски состоят только в колебаниях курса криптовалют, потому что это может повлиять на конечную стоимость сделки.
Существуют также риски с возможными изменениями в законодательстве. Если, например, будет введено обязательное декларирование криптоактивов или будут введены новые налоги на их использование.
Также следует понимать, что в других странах могут существовать ограничения или дополнительные требования для осуществления такого формата сделок. Поэтому здесь требуется тщательный юридический анализ.
Курс криптовалют к доллару
Поделиться новостью