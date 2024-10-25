«Прихисток» продлен до конца года — Finance.ua

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«Прихисток» продлен до конца года

Казна и Политика
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Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выделяет дополнительные 265 миллионов гривен на финансирование программы «Прихисток». Об этом говорится на сайте Офиса Президента.
Увеличение бюджета программы «Прихисток» стало возможным благодаря совместным усилиям Офиса Президента, УВКБ ООН, Минреинтеграции, МИД и Минвосстановления. Это позволит продолжить реализацию программы до конца 2024 года.
Благодаря проекту «Прихисток» у владельцев жилья, бесплатно разместивших у себя ВПЛ, есть возможность компенсировать оплату коммунальных услуг.
Отметим, что с января текущего года УВКБ ООН является финансовым донором правительственной программы «Прихисток» согласно подписанному соглашению с Минреинтеграции. Ранее в этом году для поддержки указанного проекта международные доноры предоставили более 615 миллионов гривен.
Итого с начала полномасштабного вторжения программой «Прихисток» воспользовалось почти 1,2 миллиона внутренне перемещенных лиц. В настоящее время в программе принимают участие около 65 тысяч домохозяйств, разместивших у себя более 160 тысяч переселенцев.
По материалам:
borgexpert
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