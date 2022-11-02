Приглашайте друзей и получайте вознаграждение от ПУМБ до 100* грн каждый — Finance.ua
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Приглашайте друзей и получайте вознаграждение от ПУМБ до 100* грн каждый

Фондовый рынок
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Приглашайте друзей и получайте вознаграждение от ПУМБ до 100* грн каждый
Напоминаем про реферальную программу от ПУМБ — клиенты банка могут получить денежные вознаграждения за рекомендации друзьям открыть кредитку «всеМОЖУ Online» или карту для собственных средств «всеКАРТА».
Как получить вознаграждение?
  • Во вкладке «Больше» мобильного приложения ПУМБ Online выберите пункт меню «Пригласить друга» и перешлите сгенерированное приглашение через мессенджер другу, не являющемуся клиентом банка. Также приглашение можно скопировать и разместить в открытом доступе в социальных сетях.
  • Для получения вознаграждения, в период 35 календарных дней с момента открытия карты по приглашению, необходимо произвести оплату от 100 грн за товары или услуги. Расчет можно произвести, в том числе за оплату коммунальных услуг или пополнение мобильного телефона через ПУМБ Online.
Приглашайте друзей и получайте вознаграждение от ПУМБ до 100* грн каждый
Можно приглашать неограниченное количество друзей, не являющихся клиентами ПУМБ и получать вознаграждение за каждого из них.
Больше о реферальной программе от ПУМБ читайте по ссылке.
ПУМБ уже более 30 лет доверяют как украинцы (по результатам 10 месяцев 2022 года 81% клиентов ПУМБ стабильно продлевают свои вклады в гривне), так и государство (ПУМБ является банком-агентом Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В течение 10 месяцев 2022 года, ПУМБ выплатил вкладчикам банков-банкротов более 691 млн грн).
Приглашайте друзей и получайте вознаграждение от ПУМБ до 100* грн каждый
Приятным бонусом для новых клиентов ПУМБ, владельцев кредитных и дебетовых карт станет кешбэк от банка** с возможностью выбирать ежемесячно разные выгодные категории, чтобы каждый смог выбрать то, что подходит под его личные потребности. Среди них категории коммунальные платежи, городской транспорт и другие. Также напоминаем, что кроме кешбэка от банка клиентам ПУМБ доступны предложения от партнеров.**
Кешбэк доступен владельцам активных кредитных и дебетовых карт ПУМБ в национальной и иностранной валютах.
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*Сумма вознаграждения Акции «Пригласи друга» составляет по 100 грн каждому участнику за открытие и активацию кредитной карты «всеМОЖУ Online» или по 50 грн каждому участнику за открытие и активацию дебетовой карты «всеКАРТА». С суммы вознаграждения удерживаются налоги и сборы в размере 19,5%.
**Условия кешбэка являются персональными и могут отличаться у клиентов банка.
По материалам:
ПУМБ
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