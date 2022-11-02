Приглашайте друзей и получайте вознаграждение от ПУМБ до 100* грн каждый — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Приглашайте друзей и получайте вознаграждение от ПУМБ до 100* грн каждый Сегодня 09:55 — Фондовый рынок

Напоминаем про реферальную программу от ПУМБ — клиенты банка могут получить денежные вознаграждения за рекомендации друзьям открыть кредитку «всеМОЖУ Online» или карту для собственных средств «всеКАРТА».

Как получить вознаграждение?

Во вкладке «Больше» мобильного приложения ПУМБ Online выберите пункт меню «Пригласить друга» и перешлите сгенерированное приглашение через мессенджер другу, не являющемуся клиентом банка. Также приглашение можно скопировать и разместить в открытом доступе в социальных сетях.

Для получения вознаграждения, в период 35 календарных дней с момента открытия карты по приглашению, необходимо произвести оплату от 100 грн за товары или услуги. Расчет можно произвести, в том числе за оплату коммунальных услуг или пополнение мобильного телефона через ПУМБ Online.

Можно приглашать неограниченное количество друзей, не являющихся клиентами ПУМБ и получать вознаграждение за каждого из них.

Больше о реферальной программе от ПУМБ читайте по ссылке

ПУМБ уже более 30 лет доверяют как украинцы (по результатам 10 месяцев 2022 года 81% клиентов ПУМБ стабильно продлевают свои вклады в гривне), так и государство (ПУМБ является банком-агентом Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В течение 10 месяцев 2022 года, ПУМБ выплатил вкладчикам банков-банкротов более 691 млн грн).

от банка** с возможностью выбирать ежемесячно разные выгодные категории, чтобы каждый смог выбрать то, что подходит под его личные потребности. Среди них категории коммунальные платежи, городской транспорт и другие. Также напоминаем, что кроме кешбэка от банка клиентам ПУМБ доступны предложения от партнеров.** Приятным бонусом для новых клиентов ПУМБ, владельцев кредитных и дебетовых карт станет кешбэк с возможностью выбирать ежемесячно разные выгодные категории, чтобы каждый смог выбрать то, что подходит под его личные потребности. Среди них категории коммунальные платежи, городской транспорт и другие. Также напоминаем, что кроме кешбэка от банка клиентам ПУМБ доступны.**

Кешбэк доступен владельцам активных кредитных и дебетовых карт ПУМБ в национальной и иностранной валютах.

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*Сумма вознаграждения Акции «Пригласи друга» составляет по 100 грн каждому участнику за открытие и активацию кредитной карты «всеМОЖУ Online» или по 50 грн каждому участнику за открытие и активацию дебетовой карты «всеКАРТА». С суммы вознаграждения удерживаются налоги и сборы в размере 19,5%.

**Условия кешбэка являются персональными и могут отличаться у клиентов банка.

ПУМБ По материалам:

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