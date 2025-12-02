0 800 307 555
ру
Прибыли нефтяного гиганта «Роснефть» обвалились

В январе-сентябре 2025 года чистая прибыль компании «Роснефть» составила всего 277 миллиардов рублей (3,3 миллиарда долларов), что на 70% меньше аналогичного периода прошлого года (926 миллиардов рублей или 9,97 миллиарда долларов), отмечается в отчетности компании.
Как следует из документа, темпы падения доходности ускоряются:
  • в первом квартале компания заработала 170 миллиардов рублей;
  • во втором — 74 млрд;
  • в третьем — только 32 млрд, что на 80% меньше, чем за июль-сентябрь предыдущего года.
Падают также другие финансовые показатели компании. При этом выручка российского нефтяного гиганта за отчетный период упала на 18%, до 6,28 трлн рублей, а показатель EBITDA (доход до налогообложения и амортизации) уменьшился на 29%, до 1,64 трлн рублей.
Обвал доходов российского нефтяного гиганта вызван снижением цен на российскую нефть и увеличением скидок на российское сырье, а также санкциями против танкерного флота и частичным укреплением рубля.
При этом, как сообщает Moscow Times, из отчетности «Роснефти» на этот раз были исключены данные о движении денежных средств. Речь идет о цифрах, отражающих поступления на счета компании, оттоке со счетов на инвестиции и финансовые расходы, а также об изменении запасов денег на счетах.
По материалам:
УНІАН
