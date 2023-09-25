Прибыль украинских банков достигла рекордных 95 млрд грн — Finance.ua

Прибыль украинских банков достигла рекордных 95 млрд грн
Прибыль украинской банковской системы в январе — августе 2023 года достигла исторического максимума в 95,07 млрд грн.
Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные НБУ.
Прибыль банков за 8 месяцев 2023 года в 11,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года — 8,43 млрд грн, и даже более чем вдвое больше, чем прибыль в «довоенном» 2021 году, когда за январь — август также была установлен исторический рекорд в 45,59 млрд грн.
Рост доходности банков был вызван ростом их доходов на 27% на фоне падения расходов на 11%.
Локомотивом роста доходности банков стал рост процентных доходов банков на 49% (до 195,41 млрд грн), поскольку банки зарабатывают на вложениях в депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ Минфина и кредитах юридическим и физическим лицам.
При этом рекордно упали отчисления банков в резервы (-93%) на покрытие кредитных рисков. После подобных расходов в 89,43 млрд в январе — августе 2022 года в аналогичный период этого года банки потратили на формирование резервов лишь 6,5 млрд грн.
Таким образом, в среднем банки зарабатывают в текущем году 11,88 млрд грн в месяц.
При таких темпах годовая прибыль может достичь 142,61 млрд грн, чего никогда не происходило в истории Украины раньше.
Справка Finance.ua:
- украинцы могут покупать иностранную валюту несколькими способами. К примеру, они могут обменять гривны на доллары в обменных пунктах, на черном рынке или обратиться в отделение банковского учреждения. Что касается курса, то, как правило, в банках он наиболее выгодный, поэтому количество валюты там может быть ограничено.
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