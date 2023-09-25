Прибыль украинских банков достигла рекордных 95 млрд грн — Finance.ua

Прибыль украинских банков достигла рекордных 95 млрд грн Сегодня 10:02 — Фондовый рынок

Прибыль украинских банков достигла рекордных 95 млрд грн

Прибыль украинской банковской системы в январе — августе 2023 года достигла исторического максимума в 95,07 млрд грн.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные НБУ.

Прибыль банков за 8 месяцев 2023 года в 11,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года — 8,43 млрд грн, и даже более чем вдвое больше, чем прибыль в «довоенном» 2021 году, когда за январь — август также была установлен исторический рекорд в 45,59 млрд грн.

Читайте также НБУ разрешил банкам привлекать ФЛП в качестве агентов по приему наличных денег

Рост доходности банков был вызван ростом их доходов на 27% на фоне падения расходов на 11%.

Локомотивом роста доходности банков стал рост процентных доходов банков на 49% (до 195,41 млрд грн), поскольку банки зарабатывают на вложениях в депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ Минфина и кредитах юридическим и физическим лицам.

Читайте также В банковской ассоциации рассказали, что будет влиять на курс гривны в 2024 году

При этом рекордно упали отчисления банков в резервы (-93%) на покрытие кредитных рисков. После подобных расходов в 89,43 млрд в январе — августе 2022 года в аналогичный период этого года банки потратили на формирование резервов лишь 6,5 млрд грн.

Таким образом, в среднем банки зарабатывают в текущем году 11,88 млрд грн в месяц.

При таких темпах годовая прибыль может достичь 142,61 млрд грн, чего никогда не происходило в истории Украины раньше.

Справка Finance.ua:

украинцы могут покупать иностранную валюту несколькими способами. К примеру, они могут обменять гривны на доллары в обменных пунктах, на черном рынке или обратиться в отделение банковского учреждения. Что касается курса, то, как правило, в банках он наиболее выгодный, поэтому количество валюты там может быть ограничено.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.