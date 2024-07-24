Прибыль российского газового гиганта «Новатек» выросла более чем вдвое — до 4 миллиардов долларов — Finance.ua
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Прибыль российского газового гиганта «Новатек» выросла более чем вдвое — до 4 миллиардов долларов

Фондовый рынок
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Чистая прибыль «Новотека» в первом полугодии 2024 года выросла на 120% по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что чистая прибыль крупнейшего российского производителя сжиженного природного газа «Новатек» в первом полугодии этого года составила 3,95 млрд долл., что на 120% больше, чем в прошлом году, за счет роста выручки и добычи.
В сообщении добавляют, что добыча углеводородов за январь-июнь выросла до 1,82 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 1,78 млн баррелей годом ранее.
Китайские покупатели сжиженного газа требуют скидок на грузы из россии даже от компаний, не внесенных в санкционные списки.
Финская государственная газопоставляющая компания газа Gasum больше не будет закупать сжиженный природный газ из рф. Это произошло после введения 14-го пакета санкций ЕС.
российский путь транспортировки своего СПГ из арктических портов в Азию, проходивший по Европе, может быть остановлен из-за нового пакета санкций, однако влияние на возможности экспорта российских энергоресурсов пока не известно.
По материалам:
Економічна Правда
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