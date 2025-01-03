Прибыль банковской системы за 9 месяцев 2024 года — Finance.ua
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Прибыль банковской системы за 9 месяцев 2024 года

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Прибыль банковской системы за 9 месяцев 2024 года
Прибыль банковской системы за 9 месяцев 2024 года
По данным Национального банка Украины, финансовый результат банков после налогообложения за 9 месяцев 2024 года составил 117,63 млрд грн.
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года чистая прибыль банков выросла на 7%.
На первом месте по объему полученной прибыли — ПриватБанк, 41,1% от совокупной прибыли.
Наилучший рост показал МТБ Банк — в 13 раз по сравнению с прошлым годом.
Рентабельность капитала банковской системы (отношение чистой прибыли к собственному капиталу) за 9 месяцев 2024 года — 45,8% (против 56,9% за 9 месяцев 2023 года).
Объем депозитов населения:
  • на 1 января 2024 года — 1 078,35 млрд грн, в т. ч. в иностранной валюте — 367,30 млрд грн (в эквиваленте по курсу НБУ);
  • на 1 декабря 2024 года — 1 186,15 млрд грн, в т. ч. в иностранной валюте — 410,81 млрд грн (в эквиваленте по курсу НБУ).
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По материалам:
Finance.ua
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