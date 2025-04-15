При содействии ГНС разоблачен чиновник налоговой в Киевской области, который требовал взятки с предпринимателей — Finance.ua

При содействии ГНС разоблачен чиновник налоговой в Киевской области, который требовал взятки с предпринимателей Сегодня 19:30 — Криминал

При содействии руководства ГНС ​​Украины правоохранители разоблачили на вымогательстве взяток с предпринимателей чиновника одного из управлений налоговой службы.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ СБ Украины в г. в Киеве и Киевской области.

Как сообщается, за ежемесячную оплату в размере 1,6% от общей суммы товарных операций 38-летний чиновник обещал не препятствовать коммерсантам в бизнесе.

Злоумышленника задержали «на горячем» во время получения 735 тысяч гривен.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), фигурант поставлен в известность о подозрении.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники ГУ СБУ г. Киева и Киевской области совместно со следователями ГУ ЧП в Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

УНН По материалам:

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