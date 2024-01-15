При координации Минэнерго харьковские энергетики получили 10 автовышек — Finance.ua
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При координации Минэнерго харьковские энергетики получили 10 автовышек

Энергетика
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Десять автомобильных вышек, построенных на базе шасси Iveco, были переданы компании АО «Харьковоблэнерго» в рамках работы Фонда поддержки энергетики Украины. Он был создан по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон в начале апреля 2022 года.
Это уже вторая поставка соответствующей техники в Харьковскую область: пять единиц поступили до нового года, еще пять — на этой неделе. В ближайшие месяцы АО «Харьковоблэнерго» получит еще 13 автоподъемников.
«Враг ежедневно обстреливает энергетические объекты в прифронтовых регионах, но, несмотря на опасность, энергетики добросовестно выполняют свои обязанности — обслуживают сети, устраняют повреждения, возобновляют электроснабжение. Часто в результате боевых действий теряется и спецтехника. Мы благодарны нашим партнерам, которые стали спонсорами Фонда поддержки энергетики Украины и тем самым приобщились к оказанию помощи нашим энергетикам в это сложное время», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Полученная техника будет работать в структурных подразделениях АО «Харьковоблэнерго»: Харьковском и Лозовском высоковольтных районах электрических сетей, городских электросетях, в РЭСах области и города Харькова.
В целом Рабочей группой Минэнерго для Харьковской области отобрано оборудование для закупки за средства Фонда поддержки энергетики Украины на общую сумму более 38,9 миллиона евро.
Также при координации Минэнерго с марта 2022 года в Харьковскую область было направлено 389 тонн гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования.
При Министерстве энергетики работает Рабочая группа по вопросам гуманитарной помощи, которая координирует работу и распределяет оборудование и оснащение энергетическим компаниям. В первую очередь помощь направляется в регионы, наиболее страдающие от российской агрессии.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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