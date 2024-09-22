Президент подписал закон о возобновлении среднесрочного планирования местных бюджетов — Finance.ua

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Президент подписал закон о возобновлении среднесрочного планирования местных бюджетов

Казна и Политика
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Президент подписал закон о возобновлении среднесрочного планирования местных бюджетов
Президент подписал закон о возобновлении среднесрочного планирования местных бюджетов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о возобновлении среднесрочного планирования местных бюджетов № 11 131.
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.
«Новый закон является обязательным условием для получения финансирования от Всемирного банка», — отмечается в сообщении.

Что предполагает законопроект

Этот документ предусматривает возобновление среднесрочного планирования местных бюджетов (составление прогноза местных бюджетов на три года). Исключение является ТОТ или территории, на которых ведутся активные боевые действия.
Кроме того, предусмотрено расширение направлений использования остатков средств ОМС:
  • погашение кредиторской задолженности;
  • обустройство мест временного пребывания ВПЛ;
  • софинансирование из местных бюджетов;
  • приобретение ОВГЗ сроком более одного года.
Местные советы смогут предоставлять финансовую гарантию на кредиты-рефинансирование ранее взятых ссуд и т. д.
По материалам:
Finance.ua
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