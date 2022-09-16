Президент Зеленский утвердил соглашение с ЕС о «транспортном безвизе» — Finance.ua
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Президент Зеленский утвердил соглашение с ЕС о «транспортном безвизе»

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Президент Владимир Зеленский утвердил Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом.
Об этом говорится в указе № 654/2022, обнародованном на сайте главы государства.
«Утвердить Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом, подписанное 29 июня 2022 года в городе Лионе», — отмечается в документе.
Как сообщалось, Украина и Европейский Союз подписали Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, предусматривающее выполнение двусторонних и транзитных перевозок украинскими перевозчиками без разрешений.

Что это значит

  • Соглашение отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.
  • Также соглашением предусматриваются меры по упрощению признания водительских документов. Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев водительских удостоверений, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.
Срок соглашения составляет 1 год с возможностью пролонгации, а временно вступает в силу со дня подписания. На постоянной основе соглашение заработает по завершении всех ратификационных процедур.
По материалам:
Укрінформ
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