Президент Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы, — Politico — Finance.ua
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Президент Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы, — Politico

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Президент Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы, — Politico
Президент Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы, — Politico
Президент Украины Владимир Зеленский по версии американского журнала Politico стал самым влиятельным человеком Европы, несмотря на коррупцию и слабую экономику, благодаря своей репутации «президента войны».
Об этом пишет Politico в понедельник, 27 ноября.
По версии издания, Европа не только доверяет, но и восхищается и подражает Зеленскому в отличие от предыдущих президентов Украины. Politico пишет, что Зеленский убедил Европу о ее совместном с Украиной будущем благодаря своим навыкам общения.
«Только посмотрите, как европейские лидеры, отличившиеся на выборах, бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с торжественным 44-летним парнем в его теперь культовой оливково-зеленой футболке. Политики стремятся быть замеченными рядом с ним. Его риторика резко освещает злонамеренность российского режима, против которого он борется, убеждая большую часть Европы, особенно в Берлине и Париже, в то, что Москва не может быть партнером», — говорится в сообщении.
Умелое использование Президентом социальных сетей, традиционных медиа и западных культурных институций, в частности появление на «Грэмми» или Каннском кинофестивале, показало войну для Запада и убедило лидеров и общественность, что его борьба также принадлежит им. Также главе государства удалось «разморозить» путь вступления страны в Евросоюз, замороженный с 2013 года.
По материалам:
Українські Новини
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