Президент внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации — Finance.ua
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Президент внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Казна и Политика
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Президент внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Президент внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации, Фото: V_Zelenskiy_official
Зеленский внес в Верховную Раду законопроекта о продлении действия военного положения и мобилизации на 90 дней.
Об этом идет речь на сайте украинского парламента.
Законопроект под номером 11 234 «Об утверждении Указа президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине» предусматривает продление с 5 часов 30 минут 14 мая 2024 на 90 суток срок действия военного положения в Украине.
Другим законопроектом 11 235 «Об утверждении Указа президента Украины «О продлении срока проведения общей мобилизации» предусмотрено также с 14 мая на 90 суток продлить срок проведения общей мобилизации.
Это означает, что военное положение и всеобщую мобилизацию предусмотрено продлить до 11 августа 2024 года.
Напомним, 12 февраля Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней — до 13 мая 2024 года.
По материалам:
Finance.ua
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