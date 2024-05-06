Президент внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации — Finance.ua

Президент внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации Сегодня 16:51 — Казна и Политика

Президент внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации, Фото: V_Zelenskiy_official

Зеленский внес в Верховную Раду законопроекта о продлении действия военного положения и мобилизации на 90 дней.

Об этом идет речь на сайте украинского парламента.

Законопроект под номером 11 234 «Об утверждении Указа президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине» предусматривает продление с 5 часов 30 минут 14 мая 2024 на 90 суток срок действия военного положения в Украине.

Другим законопроектом 11 235 «Об утверждении Указа президента Украины «О продлении срока проведения общей мобилизации» предусмотрено также с 14 мая на 90 суток продлить срок проведения общей мобилизации.

Это означает, что военное положение и всеобщую мобилизацию предусмотрено продлить до 11 августа 2024 года.

Напомним, 12 февраля Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней — до 13 мая 2024 года.

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