Президент внес кандидатуру на должность генпрокурора — Finance.ua
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Президент внес кандидатуру на должность генпрокурора

Казна и Политика
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В ВР поступило представление президента Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.
Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
«В соответствии с пунктом 11 части первой статьи 106 и частью третьей статьи 131−1 Конституции Украины в Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Кравченко Руслана Андреевича на должность Генерального прокурора.»
Справка Finance.ua:
  • Руслан Кравченко — уроженец Северодонецка Луганской области. С 2024 года занимал должность руководителя Государственной налоговой службы.
  • Был главой Киевской областной военной администрации (с 2023 по 2024). Возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру с 2021 года.
По материалам:
Finance.ua
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