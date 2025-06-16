Президент внес кандидатуру на должность генпрокурора — Finance.ua

Президент внес кандидатуру на должность генпрокурора Сегодня 12:13 — Казна и Политика

В ВР поступило представление президента Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

«В соответствии с пунктом 11 части первой статьи 106 и частью третьей статьи 131−1 Конституции Украины в Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Кравченко Руслана Андреевича на должность Генерального прокурора.»

Справка Finance.ua:

Руслан Кравченко — уроженец Северодонецка Луганской области. С 2024 года занимал должность руководителя Государственной налоговой службы.

Был главой Киевской областной военной администрации (с 2023 по 2024). Возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру с 2021 года.

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