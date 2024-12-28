Президент провел встречу с представителями украинского бизнеса: о чем говорили — Finance.ua

Президент провел встречу с представителями украинского бизнеса: о чем говорили Сегодня 14:34 — Казна и Политика

Президент провел встречу с представителями украинского бизнеса: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

В мероприятии приняли участие владельцы и руководители крупнейших украинских компаний, работающих в отраслях фармацевтики, логистики, агропромышленности, энергетики, телекоммуникаций, в сфере услуг, финансовом и банковском направлениях, а также предприятий ОПК.

Глава государства поблагодарил присутствующих за то, что они сохранили предприятия и продолжают работать в Украине.

«Безусловно, для нас сохранение рабочих мест — это не просто отвлеченные вещи. Это позволяет выстоять в этой войне. И опять-таки это не ради красноречия, а потому, что понимаю: только мотивированные люди могут установить мир в Украине», — подчеркнул Президент.

Отдельно Владимир Зеленский отметил, что государство делает все возможное для усиления ПВО и приближения справедливого и продолжительного мира для Украины.

В ходе встречи обсудили ряд конкретных вопросов, касающихся разных направлений. В частности, речь шла о продолжении работы экономической платформы «Сделано в Украине». Предприниматели отметили эффект реализации этой инициативы и предложили расширить ее на сектор безопасности и обороны.

По словам Главы государства, поднятые вопросы и озвученные предложения будут проработаны соответствующими государственными ведомствами.

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