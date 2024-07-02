Президент подписал законы относительно некоторых вопросов в сфере энергетики — Finance.ua

Президент подписал законы относительно некоторых вопросов в сфере энергетики Сегодня 09:45 — Энергетика

Президент подписал законы относительно некоторых вопросов в сфере энергетики

Комитет энергетики и ЖКУ сообщает , что президент Украины подписал законы по некоторым вопросам в сфере энергетики.

В частности, был подписан Закон Украины об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта № 3769-IX. Этот закон устанавливает с 1 июня 2025 года не менее 5% обязательное содержание жидкого биотоплива (биокомпонетов) во всех объемах автомобильных бензинов, отпускаемых из мест оптовой и розничной торговли горючим, за исключением бензинов с октановым числом 98 и выше и бензинов, поставляемых для нужд Минобороны, Госрезерва и создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

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Также президент подписал Закон Украины об урегулировании полномочий центральных органов исполнительной власти в сфере обеспечения энергетической эффективности № 3764-IX.

Закон регулирует полномочия центральных органов исполнительной власти по формированию и реализации государственной политики, в частности в сфере обеспечения энергетической эффективности.

Мета По материалам:

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