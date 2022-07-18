Президент подписал законы о налоговых и таможенных стимулах для индустриальных парков — Finance.ua

Президент подписал законы о налоговых и таможенных стимулах для индустриальных парков Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы № 5688 и № 5689, предусматривающие налоговые и таможенные стимулы для индустриальных парков, утвержденные Верховной Радой 21 июня.

Об этом сообщил один из соавторов законопроектов народный депутат Дмитрий Кисилевский в Фейсбуке

«С принятием этих двух законопроектов (5688 и 5689), и одного перед этим в прошлом году (4416-1), мы сформировали пакет базового законодательства для индустриальных парков, применение которого позволит решить три важные проблемы промышленного инвестора: земля, подключение к сетям, стоимость основного производственного оборудования», — отметил Кисилевский.

Согласно подписанным законам, резиденты индустриальных парков получат ряд мер государственного стимулирования:

освобождение от импортного НДС и пошлины на оборудование по перечню кодов УКТВЭД;

освобождение от налога на прибыль на 10 лет по перечню видов деятельности;

право органов местного самоуправления предоставлять льготы по местным налогам.

При этом ввозимое оборудование должно использоваться исключительно в пределах ИП без права предоставления в аренду, лизинг или передачу в пользование на любых других условиях сроком 5 лет. Освобождение от налога на прибыль разрешается при условии реинвестирования части прибыли, эквивалентной размеру налога на прибыль; нельзя начислять и выплачивать дивиденды.

Отмечается, что такие стимулы получает отдельное юридическое лицо, физически и юридически находящееся внутри парка.

«В условиях войны важна роль индустриальных парков: создание условий для релокации промышленных предприятий из восточных областей. Новые налоговые и таможенные стимулы способны создать достойную альтернативу для бизнеса, который планировал перенести производственные мощности за пределы Украины. Но прежде всего индустриальные парки — долгосрочный инструмент экономического развития. Опыт наших соседей — Турции, Венгрии, Польши и многих других стран — указывает, что уже через несколько лет ИП будут генерировать львиную долю промышленного производства», — подчеркнул депутат.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.