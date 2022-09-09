Президент подписал закон о защите прав инвесторов: что предусматривает документ — Finance.ua

Президент подписал закон о защите прав инвесторов: что предусматривает документ Сегодня 14:01 — Личные финансы

Президент подписал закон о защите прав инвесторов: что предусматривает документ, www.freepik.com

Президент подписал разработанный и принятый Верховной Радой законопроект № 509 , которым вводится ряд мер по предотвращению мошенничества недобросовестных застройщиков на рынке первичной недвижимости.

Об этом сообщила глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк на странице Facebook.

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«Отныне рынок первичной недвижимости станет более прозрачным, а люди, вкладывающие средства в строительство своего жилья, более защищенными», — заявила Шуляк.

Что изменится:

застройщик не сможет продавать квартиры, не имея разрешительных документов и всех условий для достройки объекта;

каждая будущая квартира в многоквартирном доме должна быть зарегистрирована в реестре прав Минюста как отдельный объект имущественных прав;

застройщик будет раскрывать информацию о количестве уже проданных в доме квартир;

инвестор вправе расторгнуть невыгодный ему договор с застройщиком;

застройщик обязан подключить дом к инженерным сетям на постоянной основе перед вводом дома в эксплуатацию.

По ее словам, в законе есть еще много мер по предотвращению нечестных действий застройщиков.

«Уверена, что это поможет восстановить доверие к строительным компаниям, а рынок жилой застройки наконец-то станет цивилизованным», — добавила она.

Справка Finance.ua:

15 августа Верховная Рада приняла законопроект № 5091 о гарантировании вещных прав на объекты недвижимости, которые будут построены в будущем;

принятие закона позволит запустить банковскую ипотеку после вступления в силу. При этом нормы о налогообложении будут внесены позже отдельной инициативой.



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