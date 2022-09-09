Президент подписал закон о защите прав инвесторов: что предусматривает документ — Finance.ua

Президент подписал закон о защите прав инвесторов: что предусматривает документ
Президент подписал разработанный и принятый Верховной Радой законопроект № 509, которым вводится ряд мер по предотвращению мошенничества недобросовестных застройщиков на рынке первичной недвижимости.
Об этом сообщила глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк на странице Facebook.
«Отныне рынок первичной недвижимости станет более прозрачным, а люди, вкладывающие средства в строительство своего жилья, более защищенными», — заявила Шуляк.
Что изменится:
- застройщик не сможет продавать квартиры, не имея разрешительных документов и всех условий для достройки объекта;
- каждая будущая квартира в многоквартирном доме должна быть зарегистрирована в реестре прав Минюста как отдельный объект имущественных прав;
- застройщик будет раскрывать информацию о количестве уже проданных в доме квартир;
- инвестор вправе расторгнуть невыгодный ему договор с застройщиком;
- застройщик обязан подключить дом к инженерным сетям на постоянной основе перед вводом дома в эксплуатацию.
По ее словам, в законе есть еще много мер по предотвращению нечестных действий застройщиков.
«Уверена, что это поможет восстановить доверие к строительным компаниям, а рынок жилой застройки наконец-то станет цивилизованным», — добавила она.
Справка Finance.ua:
- 15 августа Верховная Рада приняла законопроект № 5091 о гарантировании вещных прав на объекты недвижимости, которые будут построены в будущем;
- принятие закона позволит запустить банковскую ипотеку после вступления в силу. При этом нормы о налогообложении будут внесены позже отдельной инициативой.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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