Президент подписал закон о «прозрачном строительстве» — Finance.ua

Президент подписал закон о «прозрачном строительстве»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обязательной публикации смет при публичных закупках, известный также как закон о «прозрачном строительстве».
Об этом сообщил в Телеграме народный депутат, один из соавторов законопроекта Ярослав Железняк.
«Президент подписал законопроект № 11 057 <…> об обязательной публикации смет при публичных закупках (прозрачное строительство)», — сообщил Железняк.
Закон обязывает государственных заказчиков обнародовать в системе Prozorro подробную информацию о ценах на стройматериалы при закупках услуг по ремонту и строительству.
Это должно способствовать более эффективному использованию бюджетных средств.
19 сентября 2024 г. Верховная Рада приняла изменения в закон «О публичных закупках», которыми обязала государственных заказчиков обнародовать в Prozorro цены на стройматериалы во время закупок услуг по ремонту и строительству. Законопроект № 11 057 во втором чтении поддержали 267 народных депутатов.
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