Президент оценил новый пакет санкций против рф — Finance.ua

Президент оценил новый пакет санкций против рф

Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужен действительно «болезненный» пакет санкций против рф для предотвращения новой кровавой волны на Донбассе.

Об этом он сказал в видеообращении

Президент напомнил, что 6 апреля западные державы объявили о новом пакете санкций против российской федерации.

В частности, блокируются новые инвестиции в россию, применяются ограничения против нескольких системных банков в россии, добавляются персональные санкции, а также другие ограничения.

По его мнению, этот пакет выглядит эффектно, но этого мало.

«Но все же вряд ли его можно назвать соизмеримым с тем злом, которое мир увидел в Буче. С тем злом, которое продолжается в Мариуполе, в обстрелах Харькова, в попытке россии начать новое глобальное кровавое наступление на Донбассе...», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина продолжит настаивать на полной блокировке российской банковской системы от международных финансов, на том или ином формате отказа демократического мира от российской нефти.

«Именно нефтяной экспорт — это одна из основ российской агрессивности. Одна из основ того, что руководство россии может позволить себе относиться несерьезно к переговорам о прекращении войны и об освобождении украинской территории», — считает глава государства.

Зеленский добавил, что некоторые политики сейчас все еще не могут определиться: как же ограничить поток «нефтедолларов» и «нефтеевро» в Россию, чтобы не поставить под удар собственные экономики?

«Но для того люди и идут в политику, чтобы решать такие задачи, сложные задачи. Решать их быстро и принципиально. Если же не способны, то не стоило и начинать заниматься политической деятельностью», — сказал он.

Президент считает, что эмбарго на поставку российской нефти все равно будет применено, а соответствующий формат будет найден.

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