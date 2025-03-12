Президент объяснил, почему Украина согласилась на идею о 30 днях тишины — Finance.ua
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Президент объяснил, почему Украина согласилась на идею о 30 днях тишины

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Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня по всей территории. Такое решение было принято, чтобы показать, что Украина готова к миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на брифинге.
Как отметил президент, до встречи команд Украины и США в Саудовской Аварии речь шла о предложении тишины в воздухе и море. Но затем американская сторона предложила другой подход.
По словам Зеленского, в середине встречи украинская команда появилась с ним, а американская делегация — с президентом США Дональдом Трампом, и подняли вопрос, готова ли Украина идти на шаги относительно тишины по всей территории.
«Я это подчеркивал неоднократно, никто из нас не верит русским, мы это проходили, но мы играться с нарративами, что мы не хотим окончания войны, не будем. Я настроен очень серьезно, и для меня важно закончить войну, я хочу, чтобы президент США это видел, чтобы Европа, все были в союзе, чтобы заставить рф закончить войну. Поэтому моя реакция была — мы готовы к формату тишины на 30 дней в том формате, который нам предложила американская сторона», — пояснил он.
По материалам:
РБК-Україна
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