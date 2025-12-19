Президент назвал важной победой решение ЕС по Украине
Решение Европейского Союза выделить Украине 90 миллиардов евро финансовой помощи — это положительный сигнал для общества и резкий сигнал россиянам.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким.
«Это важная победа», — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что без этой финансовой поддержки Украине было бы гораздо сложнее удерживать устойчивость в войне.
«То, что европейские лидеры нашли такой формат — для нас это усиление. Это сигнал рф, что нет смысла воевать: мы поддержаны финансово и не будем сыпаться на фронте», — заявил глава государства.
Президент подчеркнул, что хотя война сама по себе не имеет положительных результатов, нынешнее решение ЕС является важным знаком как для украинского общества, так и для противника.
«В войне нет положительных результатов, но сегодня это положительный сигнал для общества и резкий сигнал врагу», — добавил он.
Финансовая помощь Украине
Напомним, лидеры стран-членов Европейского Союза приняли на саммите решение о поддержке Украины в размере 90 млрд евро на 2026−2027 годы.
Этот льготный кредит рассматривался как альтернатива репарационному займу, если план использования замороженных активов рф для помощи Киеву не сработает.
«Если россия будет затягивать эту войну — а именно такие сигналы весь мир слышит из Москвы, они продолжают нам угрожать, — мы используем средства на оборону. Именно если они будут продолжать войну! Если мир заставит россию к миру, то мы будем использовать все средства исключительно на восстановление нашего государства», — Зеленые активы остаются в Европе недвижимы.
По словам президента, важно, чтобы сработал принцип, что россия должна заплатить за эту войну и не извлечь от нее никакой выгоды.
