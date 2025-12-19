0 800 307 555
Президент назвал важной победой решение ЕС по Украине

Президент назвал важной победой решение ЕС по Украине
Президент назвал важной победой решение ЕС по Украине
Решение Европейского Союза выделить Украине 90 миллиардов евро финансовой помощи — это положительный сигнал для общества и резкий сигнал россиянам.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким.
«Это важная победа», — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что без этой финансовой поддержки Украине было бы гораздо сложнее удерживать устойчивость в войне.
«То, что европейские лидеры нашли такой формат — для нас это усиление. Это сигнал рф, что нет смысла воевать: мы поддержаны финансово и не будем сыпаться на фронте», — заявил глава государства.
Президент подчеркнул, что хотя война сама по себе не имеет положительных результатов, нынешнее решение ЕС является важным знаком как для украинского общества, так и для противника.
«В войне нет положительных результатов, но сегодня это положительный сигнал для общества и резкий сигнал врагу», — добавил он.

Финансовая помощь Украине

Напомним, лидеры стран-членов Европейского Союза приняли на саммите решение о поддержке Украины в размере 90 млрд евро на 2026−2027 годы.
Этот льготный кредит рассматривался как альтернатива репарационному займу, если план использования замороженных активов рф для помощи Киеву не сработает.
«Если россия будет затягивать эту войну — а именно такие сигналы весь мир слышит из Москвы, они продолжают нам угрожать, — мы используем средства на оборону. Именно если они будут продолжать войну! Если мир заставит россию к миру, то мы будем использовать все средства исключительно на восстановление нашего государства», — Зеленые активы остаются в Европе недвижимы.
По словам президента, важно, чтобы сработал принцип, что россия должна заплатить за эту войну и не извлечь от нее никакой выгоды.
