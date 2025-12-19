Президент назвал важной победой решение ЕС по Украине Сегодня 15:04

Президент назвал важной победой решение ЕС по Украине

Решение Европейского Союза выделить Украине 90 миллиардов евро финансовой помощи — это положительный сигнал для общества и резкий сигнал россиянам.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким.

«Это важная победа», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что без этой финансовой поддержки Украине было бы гораздо сложнее удерживать устойчивость в войне.

«То, что европейские лидеры нашли такой формат — для нас это усиление. Это сигнал рф, что нет смысла воевать: мы поддержаны финансово и не будем сыпаться на фронте», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что хотя война сама по себе не имеет положительных результатов, нынешнее решение ЕС является важным знаком как для украинского общества, так и для противника.

«В войне нет положительных результатов, но сегодня это положительный сигнал для общества и резкий сигнал врагу», — добавил он.

Финансовая помощь Украине

Напомним, лидеры стран-членов Европейского Союза приняли на саммите решение о поддержке Украины в размере 90 млрд евро на 2026−2027 годы.

Этот льготный кредит рассматривался как альтернатива репарационному займу, если план использования замороженных активов рф для помощи Киеву не сработает.

«Если россия будет затягивать эту войну — а именно такие сигналы весь мир слышит из Москвы, они продолжают нам угрожать, — мы используем средства на оборону. Именно если они будут продолжать войну! Если мир заставит россию к миру, то мы будем использовать все средства исключительно на восстановление нашего государства», — Зеленые активы остаются в Европе недвижимы.

По словам президента, важно, чтобы сработал принцип, что россия должна заплатить за эту войну и не извлечь от нее никакой выгоды.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.