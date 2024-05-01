Президент Чехии о расширении ЕС: это геополитическая необходимость — Finance.ua
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Президент Чехии о расширении ЕС: это геополитическая необходимость

Казна и Политика
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Президент Чехии о расширении ЕС: это геополитическая необходимость
Президент Чехии о расширении ЕС: это геополитическая необходимость
Президент Чехии Петр Павел поддержал расширение Европейского союза и назвал его геополитической необходимостью.
Об этом сообщает «Новости».
Он предупредил, что Европа не должна заставлять Молдову и Грузию долго ждать и оставлять их на милость россии.
Однако, по словам президента, Европа должна подготовиться к расширению.
«ЕС не может функционировать одинаково в составе 12 или 35 членов. Модернизация ЕС — необходимый шаг», — добавил он.
Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония и Сербия являются официальными странами-кандидатами. С Черногорией и Сербией начались переговоры о вступлении по нескольким главам, переговоры с Албанией и Северной Македонией стартуют в июле 2022 года, а Косово подало заявку на членство в декабре 2022 года.

Справка Finance.ua:

  • 14 декабря 2023 года на саммите в Брюсселе Европейский совет одобрил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Это важный шаг, знаменующий продвижение Украины к более тесной интеграции с Европой.
  • В июне 2023 года Украине был предоставлен статус кандидата на членство в ЕС. Однако для того чтобы стать полноправным членом, ей необходимо было выполнить ряд условий.
  • Начало переговоров о вступлении является значительным шагом, но это только начало долгого и сложного процесса. Украине предстоит выполнить множество требований, прежде чем она сможет стать членом ЕС.
  • Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила удовлетворение тем, что Украине удалось выполнить два из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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