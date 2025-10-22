Президент анонсировал новое соглашение с ЕС относительно гарантий безопасности Сегодня 11:24

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке «совершенно нового» соглашения с европейскими партнерами, которое должно стать составной частью гарантий безопасности для Украины.

Как сообщает « Европейская правда », об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

Он сообщил, что по состоянию на среду начали завершающий этап подготовки к ближайшим встречам с европейскими партнерами и в течение недели ожидаются важные мероприятия.

«Первое — будет хорошее и во многом совершенно новое соглашение о наших оборонных способностях. Соглашение, которое будем реализовывать фактически как часть гарантий безопасности для нашего государства, для всех наших людей долгосрочно», — заявил Зеленский.

«Сейчас детали еще рано называть — все будет на неделе», — добавил он.

Также Зеленский видит связь между нежеланием США на этом этапе предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk и тем, что Москва продолжила уклоняться от переговоров.

