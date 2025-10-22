Президент анонсировал новое соглашение с ЕС относительно гарантий безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке «совершенно нового» соглашения с европейскими партнерами, которое должно стать составной частью гарантий безопасности для Украины.
Как сообщает «Европейская правда», об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.
Он сообщил, что по состоянию на среду начали завершающий этап подготовки к ближайшим встречам с европейскими партнерами и в течение недели ожидаются важные мероприятия.
«Первое — будет хорошее и во многом совершенно новое соглашение о наших оборонных способностях. Соглашение, которое будем реализовывать фактически как часть гарантий безопасности для нашего государства, для всех наших людей долгосрочно», — заявил Зеленский.
«Сейчас детали еще рано называть — все будет на неделе», — добавил он.
Также Зеленский видит связь между нежеланием США на этом этапе предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk и тем, что Москва продолжила уклоняться от переговоров.
Поделиться новостью
Также по теме
Президент анонсировал новое соглашение с ЕС относительно гарантий безопасности
НБУ продолжает постепенное ослабление гривны: как изменился курс доллара за неделю
«Контракт 18−24» расширили: в чем изменения
Кто может потерять право собственности: о чем предупреждает адвокат
В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения света
Европарламент ввел цифровые водительские права и новые правила для водителей